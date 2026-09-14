Com obras que exploram sonhos, memórias e diferentes estados emocionais, a Cia. Jovem de Dança de Jundiaí se apresenta no dia 19 de setembro, às 19h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes. A programação reúne as coreografias “REM”, “J’ai Pensé” e “Aquilo Que Guardo”, com entrada gratuita.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de sexta-feira (18), na bilheteria e nos totens eletrônicos do Centro das Artes, além da plataforma Sympla.

A primeira apresentação, REM (Rapid Eye Movement), com coreografia de Karine Silva, conduz o público ao universo dos sonhos e pesadelos. Inspirada nos sonhos dos próprios bailarinos, a obra explora desejos, mistérios e diferentes sensações, em uma experiência que transita entre o onírico e o real.