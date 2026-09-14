Com obras que exploram sonhos, memórias e diferentes estados emocionais, a Cia. Jovem de Dança de Jundiaí se apresenta no dia 19 de setembro, às 19h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes. A programação reúne as coreografias “REM”, “J’ai Pensé” e “Aquilo Que Guardo”, com entrada gratuita.
Os ingressos estarão disponíveis a partir de sexta-feira (18), na bilheteria e nos totens eletrônicos do Centro das Artes, além da plataforma Sympla.
A primeira apresentação, REM (Rapid Eye Movement), com coreografia de Karine Silva, conduz o público ao universo dos sonhos e pesadelos. Inspirada nos sonhos dos próprios bailarinos, a obra explora desejos, mistérios e diferentes sensações, em uma experiência que transita entre o onírico e o real.
Na sequência, J’ai Pensé, de João Lucas, aborda a queda como parte de um processo de amadurecimento e transformação. A coreografia explora situações de desconforto e desafios, nas quais os intérpretes encontram novas possibilidades ao estabelecer conexões uns com os outros. A obra transita por temas como luta, fuga, união e renascimento.
Encerrando a programação, Aquilo Que Guardo, de Sarah Raquel, integra o repertório da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí. A coreografia explora a intensidade e a subjetividade presentes nas interpretações de Elis Regina, convidando o público a sentir diferentes emoções por meio do corpo e do movimento.
A obra também será trabalhada no Programa de Residência Formativa em Dança 2026, iniciativa que proporcionará aos participantes selecionados por edital de chamamento uma experiência de imersão nos processos de criação, ensaio e preparação de uma companhia profissional.
A Cia. Jovem de Dança é um corpo artístico ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Além de levar a dança a diferentes públicos e espaços da cidade, a companhia contribui para a valorização da produção artística local e do trabalho desenvolvido pelos profissionais da área.
Serviço
REM, J’ai Pensé e Aquilo Que Guardo – Cia. Jovem de Dança de Jundiaí
Data: 19 de setembro de 2026
Horário: 19h
Local: Sala Glória Rocha – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – rua Barão de Jundiaí, 1093, Centro
Ingressos: gratuitos, disponíveis a partir de 18 de setembro, na bilheteria e nos totens eletrônicos do Centro das Artes e pela plataforma Sympla.