O Espaço Expressa recebe, no dia 18 de setembro, a oficina “A Era da Influência: Produção de Conteúdo e Limites Jurídicos”, do Pontos MIS, programa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A atividade será realizada das 14h às 18h, com Ingrid Morais, e abordará estratégias de produção de conteúdo para redes sociais, engajamento e os cuidados jurídicos necessários para quem atua no ambiente digital.

Com quatro horas de duração, a oficina terá 20 vagas e é destinada a pessoas a partir de 16 anos. A atividade será gratuita, com inscrições pelo formulário neste link.

A proposta é apresentar, de forma prática, maneiras de criar conteúdos estratégicos, ampliar o engajamento e construir autoridade nas redes sociais. Também serão discutidos temas como direitos autorais, uso de imagem, responsabilidade civil e cuidados para evitar problemas legais.