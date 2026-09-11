O Espaço Expressa recebe, no dia 18 de setembro, a oficina “A Era da Influência: Produção de Conteúdo e Limites Jurídicos”, do Pontos MIS, programa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A atividade será realizada das 14h às 18h, com Ingrid Morais, e abordará estratégias de produção de conteúdo para redes sociais, engajamento e os cuidados jurídicos necessários para quem atua no ambiente digital.
Com quatro horas de duração, a oficina terá 20 vagas e é destinada a pessoas a partir de 16 anos. A atividade será gratuita, com inscrições pelo formulário neste link.
A proposta é apresentar, de forma prática, maneiras de criar conteúdos estratégicos, ampliar o engajamento e construir autoridade nas redes sociais. Também serão discutidos temas como direitos autorais, uso de imagem, responsabilidade civil e cuidados para evitar problemas legais.
A atividade será ministrada por Ingrid Morais, advogada especialista em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia, que atua como consultora de influenciadores e criadores de conteúdo. Atualmente, também é produtora do podcast Criativos, que será lançado no canal Flow.
Exibição gratuita de filmes nacionais
Além das oficinas, o Pontos MIS oferece sessões gratuitas de cinema. Durante o mês de setembro, a programação contará com filmes nacionais todas as quartas-feiras, a partir das 19h, na Sala de Cinema Pública São Paulo–Minas, no Espaço Expressa. A programação completa está disponível na Agenda Cultural de Jundiaí.
Serviço
Oficina: “A Era da Influência: Produção de Conteúdo e Limites Jurídicos” – Pontos MIS
Data: 18 de setembro (sexta-feira)
Horário: das 14h às 18h
Local: Sala de Cinema São Paulo–Minas, Espaço Expressa – avenida União dos Ferroviários, 1760, Centro
Gratuita, mediante inscrição prévia neste link