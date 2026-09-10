A Semana Move, é um dos principais movimentos globais de promoção à saúde e à prática de atividades físicas, chega em 2026 à sua 14ª edição. A campanha oferecerá, entre os dias 21 e 27 de setembro, centenas de atividades gratuitas para todas as faixas etárias nas 43 unidades do Sesc no estado de São Paulo e em instituições parceiras.

Nesta edição, a Semana Move apresenta o conceito “Esporte é bem-estar!”, reafirmando o esporte e a atividade física como experiências capazes de promover bem-estar físico, mental, emocional e social, além de fortalecer vínculos e relações comunitárias. O objetivo é valorizar práticas acessíveis, prazerosas e diversas, alinhadas à cultura do movimento e conectadas às realidades das pessoas e dos territórios onde vivem e circulam.