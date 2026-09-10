A Semana Move, é um dos principais movimentos globais de promoção à saúde e à prática de atividades físicas, chega em 2026 à sua 14ª edição. A campanha oferecerá, entre os dias 21 e 27 de setembro, centenas de atividades gratuitas para todas as faixas etárias nas 43 unidades do Sesc no estado de São Paulo e em instituições parceiras.
Nesta edição, a Semana Move apresenta o conceito “Esporte é bem-estar!”, reafirmando o esporte e a atividade física como experiências capazes de promover bem-estar físico, mental, emocional e social, além de fortalecer vínculos e relações comunitárias. O objetivo é valorizar práticas acessíveis, prazerosas e diversas, alinhadas à cultura do movimento e conectadas às realidades das pessoas e dos territórios onde vivem e circulam.
Desta maneira, a Semana Move oferecerá ao público diversas opções de atividades, como aulas abertas, vivências, cursos, bate-papos com importantes nomes do esporte nacional, entre outras.
A campanha busca sensibilizar indivíduos e organizações a desenvolverem práticas físico-esportivas que busquem promover o bem estar cotidiano e o diálogo, incentivando ações em diferentes contextos, a articulação intersetorial e a troca de experiências, a fim de aproximar o esporte da vida real das pessoas. Ao mobilizar uma ampla rede de parceiros e participantes, a Semana Move 2026 reafirma o compromisso com a construção de uma cultura do movimento baseada na convivência, na diversidade e na democratização do acesso ao esporte e à atividade física, entendendo o bem estar como uma experiência possível, compartilhada e construída coletivamente.
Com coordenação do Sesc São Paulo no continente americano, a iniciativa é promovida pela ISCA (International Sport and Culture Association), com a cooperação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e reúne instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e comunidades em torno do incentivo ao movimento como parte da vida cotidiana.
Para Luiz Deoclecio Massaro Galina, Diretor Regional do Sesc São Paulo, “a promoção do esporte como experiência de bem-estar, convivência e fortalecimento de vínculos constitui um compromisso do Sesc, reiterado de forma constante em suas ações e equipamentos. Ao coordenar a campanha da Semana Move na América Latina, buscamos consolidar uma ampla rede de instituições, organizações e pessoas unidas pela valorização do movimento como parte essencial do cotidiano das pessoas”.
Ele ressalta ainda que “nesse percurso, é fundamental enfrentar cenários marcados por desigualdades históricas, ampliando as oportunidades de acesso ao movimento em diferentes territórios. Isso se concretiza por meio de parcerias, políticas públicas e ações comunitárias. Com o mote ‘Esporte é bem-estar!’, a Semana Move propõe estimular práticas acessíveis, prazerosas e diversas, reconhecendo o esporte como um espaço de cuidado, pertencimento e inclusão”.
Programação no Sesc Jundiaí
No Sesc Jundiaí, as ações alinhadas à proposta da Semana Move integram a rotina de setembro e se intensificam rumo à semana oficial da campanha, estendendo-se até o dia 27. A programação contempla vivências em modalidades de raquete, práticas corporais integrativas, esportes aquáticos, dança e atividades ao ar livre no Parque da Cidade, todas gratuitas.
Treinando com o Especialista – Tênis com Danilo Lima
Aulas que convidam o público a aprender ou retomar a prática esportiva por meio da vivência da modalidade, explorando habilidades técnicas, autonomia e valores do esporte.
- Dias 12, 19 e 26 de setembro, sábados, das 10h30 às 11h30
Quadra Poliesportiva | A partir de 10 anos, com participação de pessoa adulta | 10 vagas
Grátis, com inscrições no local 30 minutos antes
Yoga, o Caminho Vibracional com Débora Casagrande
Vivência que une movimentos do Yoga Slow Flow a experiências sonoras inspiradas na musicoterapia, promovendo consciência corporal, relaxamento e bem-estar.
- Dias 13, 20 e 27 de setembro, domingos, das 10h30 às 12h
Ginásio | Grátis, com inscrições no local 30 minutos antes
A partir de 12 anos
Clube da Caminhada e Yoga no Parque da Cidade com educadoras e educadores do Sesc
Encontro ao ar livre com orientações e exercícios para a prática de atividades físicas, encerrando com vivência de yoga no Jardim Japonês.
- Dia 19 de setembro, sábado, às 8h
Ação Externa: Parque da Cidade / Jardim Japonês
A partir de 12 anos | 50 vagas
Grátis, com inscrições no local
É necessário levar tapetinho (mat) e garrafa de água
Polo Aquático com Adriano Silva
Vivência que apresenta fundamentos, técnicas, táticas e regras básicas de um dos mais tradicionais esportes coletivos das piscinas.
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Dias 19, 26 e 27 de setembro, sábados e domingos, das 15h às 17h
Piscina Coberta | Grátis
A partir de 6 anos, com participação de pessoa adulta
Necessário credencial plena e exame dermatológico válidos
Jogos e Esportes do Mundo
Com educadoras e educadores do Sesc
Atividade infantil que explora jogos, desafios motores e brincadeiras de diferentes regiões do Brasil e do mundo.
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Dia 20 de setembro, domingo, das 15h às 18h
Ginásio | Grátis
A partir de 6 anos, com participação de pessoa adulta
Pickleball com HR2 Esportes
Vivência prática da modalidade dinâmica que combina tênis, badminton e tênis de mesa, estimulando agilidade e rápida aprendizagem.
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Dia 26 de setembro, sábado, das 15h às 18h
Quadra Poliesportiva | Grátis
A partir de 6 anos, com participação de pessoa adulta
Ritmos com Caio Barbuena
Experiência de dança voltada à expressão corporal e ao movimento, com coreografias de fácil acompanhamento.
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Dia 26 de setembro, sábado, das 15h às 16h30
Sala de Ginástica Multifuncional | A partir de 12 anos | 40 vagas
Grátis, com retirada de ingressos 1 hora antes na Loja Sesc
Dança de Salão com Paulinho e Egle
Vivência que combina diferentes ritmos e estilos da dança em pares, ampliando repertórios culturais e fortalecendo a convivência.
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Dia 27 de setembro, domingo, das 15h às 16h30
Ginásio | Grátis
A partir de 12 anos