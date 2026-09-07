Jundiaí recebe, entre os dias 21 e 27 de setembro, a 7ª edição da Festa Literária de Jundiaí (FLIJ), com uma programação gratuita que reúne literatura, música, cultura pop e atividades para diferentes públicos.

Durante sete dias, a iniciativa promove encontros entre leitores, autores, estudantes e a comunidade em diferentes espaços culturais da cidade, como a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e o Espaço Expressa.

A abertura oficial acontece na segunda-feira (21), às 9h, na Biblioteca Municipal, com uma homenagem aos 70 anos de “Grande Sertão: Veredas”, clássico de Guimarães Rosa. A atividade contará com a participação do palestrante Fernando Bandini.