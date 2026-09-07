Jundiaí recebe, entre os dias 21 e 27 de setembro, a 7ª edição da Festa Literária de Jundiaí (FLIJ), com uma programação gratuita que reúne literatura, música, cultura pop e atividades para diferentes públicos.
Durante sete dias, a iniciativa promove encontros entre leitores, autores, estudantes e a comunidade em diferentes espaços culturais da cidade, como a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e o Espaço Expressa.
A abertura oficial acontece na segunda-feira (21), às 9h, na Biblioteca Municipal, com uma homenagem aos 70 anos de “Grande Sertão: Veredas”, clássico de Guimarães Rosa. A atividade contará com a participação do palestrante Fernando Bandini.
Na quarta-feira (23), a programação da FLIJ ganha um olhar voltado à educação antirracista e à literatura. Às 13h30, a Biblioteca recebe a palestra “Afroafetividade e Literatura: Caminhos possíveis para a educação antirracista”. Mais tarde, às 19h, a escritora Kiusam de Oliveira participa da programação como mediadora do Encontro Literário.
A proposta amplia o espaço da literatura como ferramenta de reflexão sobre identidade, diversidade e educação, aproximando o público de diferentes perspectivas e experiências.
A partir de quinta-feira (24), o Espaço Expressa recebe a Feira do Livro, que segue até domingo (27), das 10h às 22h. O espaço reunirá lançamentos e clássicos da literatura, além de oportunidades para o público conhecer diferentes produções editoriais. A feira busca aproximar os moradores dos livros e estimular o hábito da leitura.
Na sexta-feira (25), às 15h, o Coral Encantaê, formado por estudantes da EMEB Hermenegildo Martinelli, se apresenta no Espaço Expressa. Na mesma ocasião, serão abertas as exposições “Arte Postal” e “Histórias em Quadrinhos”, produzidas por alunos da rede municipal de ensino.
Cultura pop e quadrinhos também fazem parte da festa
No fim de semana, nos dias 26 e 27, a programação chega à cultura pop com o JundComics, realizado na Biblioteca Municipal, das 10h às 20h.
O evento amplia o diálogo entre literatura, histórias em quadrinhos, ilustração e cultura pop, aproximando leitores de diferentes universos narrativos e formas de contar histórias.
A presença dos quadrinhos e da cultura pop também reforça a proposta da FLIJ de apresentar a literatura de maneira diversa, conectando os livros a outras linguagens e interesses do público.