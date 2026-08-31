Um homem com mandado de prisão por dívida de mais de R$ 4 mil de pensão alimentícia ao filho foi capturado por policiais militares do 11° Batalhão, durante um 'comando' que estava sendo realizado na avenida Jundiaí, em Jundiaí, nesta segunda-feira (31). Durante a consulta aos seus dados pessoais, além da constatação da ordem de prisão, os PMs descobriram também que ele possui extensa ficha criminal, inclusive com passagem por estupro.

Durante a operação, as equipes tomaram conhecimento sobre as características de um foragido da Justiça que estaria em um ônibus, trafegando pela avenida Jundiaí. De posse das informações, os policiais realizaram diligências e abordaram o ônibus, onde localizaram o alvo.

Em consulta, foi constatada a existência de um mandado de prisão. Além disso, verificou-se que ele possuía diversas passagens criminais, incluindo registros por tráfico de drogas, roubo, porte de arma de fogo, estupro e falsa identidade.