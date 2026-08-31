Embora haja desacaleração na geração de empregos no país, no mês de julho, o Brasil teve abertura de postos de trabalho formal, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Entre admissões e desligamentos, o saldo foi de 58.568 empregos. O resultado, embora positivo, é o pior para o mês desde 2020. Já em Jundiaí, o saldo acabou ficando negativo, com 11 vagas perdidas em julho.

No mês, a cidade teve 9.674 trabalhadores admitidos e 9.685 desligados. O setor de Serviços ainda teve uma boa geração de vagas, 179. Agropecuária também teve resultado positivo, uma vaga criada. Já Construção (-34), Comércio (-72) e Indústria (-85) registraram perdas em julho.

Após um início de ano positivo, com 1.448 vagas abertas apenas no primeiro bimestre, a tendência é oposta desde março, mês em que Jundiaí teve 75 vagas perdidas. Também perdeu 528 em abril. Em maio, a cidade perdeu mais 378 vagas. Em junho, apesar de valor positivo, a geração de emprego mostrou desaceleração. A expecatativa do mercado é justamente de recuperação até o fim do ano. E, no acumulado dos primeiros sete meses, Jundiaí mantém saldo positivo, de 746 vagas.