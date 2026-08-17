O Paço Municipal de Itupeva recebeu, na noite desta sexta-feira (28), a abertura do 17º Salão de Artes Plásticas de Itupeva. Promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, por meio do Departamento de Cultura, o evento tem como objetivo valorizar a produção artística e ampliar o acesso da população às artes visuais.
Nesta edição, o salão reúne trabalhos nas categorias Arte Decorativa, Desenho/Gravura, Escultura, Fotografia e Pintura. As obras foram avaliadas pelos pareceristas Udachi Candeiras, Paula Zwicker da Rocha e Douglas Mazzi Ribeiro, profissionais com experiência em diferentes áreas das artes visuais e da produção cultural.
A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Rogério Cavalin, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Cavalin, do vice-prefeito Isaque Messias, do secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Rafael Betelli, do diretor de Cultura, Anderson Redressi, além de outras autoridades.
Durante a solenidade, foram anunciados os artistas classificados em cada modalidade. Os primeiros colocados receberam prêmio aquisitivo de R$ 5 mil, enquanto os segundos colocados receberam R$ 1 mil, além dos troféus. Todos os participantes também recebem certificado de participação.
Uma das novidades que reforçam a valorização da produção artística é a aquisição, pelo município, das obras que conquistaram o primeiro e o segundo lugares de cada categoria. Os trabalhos passarão a integrar o acervo municipal, contribuindo para a preservação da memória cultural e artística de Itupeva.
Confira os vencedores
Na categoria Arte Decorativa, Dib conquistou o primeiro lugar com a obra A Dança da Ancestralidade. Ro Artes, com Diorama, ficou em segundo, enquanto Aline Barbi, com O Útero de Gaia, terminou na terceira colocação.
Em Desenho/Gravura, o vencedor foi Irineu, com Hipocrisia do Jogo da Guerra. Onaolianear, com Novo Hábito, ficou em segundo lugar, e Heimao, com Matintape're, em terceiro.
Na modalidade Escultura, Cal conquistou o primeiro lugar com Magia. Jédson Poca, com Naja do Egito, ficou em segundo, seguido por Alex Caldeira, com Cascata Pequena – Y'Água que Nasce do Cocar.
Em Fotografia, Alison venceu com O Choro da Natureza. Felipe Baldívio, com Fronteiras Invisíveis, conquistou a segunda colocação, enquanto Paulo Fotógrafo, com Regando a Esperança, ficou em terceiro.
Já na categoria Pintura, Imortal conquistou o primeiro lugar com Sem Pressa, Sem Pausa!. Ernani, com Ytupeba, ficou em segundo, e Estranho, com Realidade Binária, terminou na terceira colocação.
Artista participa há mais de uma década
Entre os premiados está Irineu, vencedor da categoria Desenho/Gravura. O artista participa do Salão de Artes Plásticas de Itupeva há mais de dez anos e acumula diversas premiações ao longo de sua trajetória no evento.
Durante a abertura, Irineu também compartilhou sua experiência e deixou uma mensagem para artistas que estão começando a expor seus trabalhos, destacando a importância da persistência e da participação em espaços que promovem a produção artística.