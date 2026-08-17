O Paço Municipal de Itupeva recebeu, na noite desta sexta-feira (28), a abertura do 17º Salão de Artes Plásticas de Itupeva. Promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, por meio do Departamento de Cultura, o evento tem como objetivo valorizar a produção artística e ampliar o acesso da população às artes visuais.

Nesta edição, o salão reúne trabalhos nas categorias Arte Decorativa, Desenho/Gravura, Escultura, Fotografia e Pintura. As obras foram avaliadas pelos pareceristas Udachi Candeiras, Paula Zwicker da Rocha e Douglas Mazzi Ribeiro, profissionais com experiência em diferentes áreas das artes visuais e da produção cultural.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Rogério Cavalin, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Cavalin, do vice-prefeito Isaque Messias, do secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Rafael Betelli, do diretor de Cultura, Anderson Redressi, além de outras autoridades.