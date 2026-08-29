29 de agosto de 2026
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FESTA DA UVA 2027

Jundiaí se prepara para Festa da Uva 2027

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Jundiaí
O evento celebra a colheita da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, considerada patrimônio agrícola e cultural do município, e busca fortalecer a agricultura familiar
O evento celebra a colheita da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, considerada patrimônio agrícola e cultural do município, e busca fortalecer a agricultura familiar

Após a edição de 2026, a Festa da Uva de Jundiaí já tem data para retornar em 2027. A 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será realizada durante quatro finais de semana, a partir de 14 de janeiro, no Parque da Uva.

O evento celebra a colheita da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, considerada patrimônio agrícola e cultural do município, e busca fortalecer a agricultura familiar, o turismo rural, o agronegócio e a economia local.

A expectativa para a próxima edição é repetir o sucesso registrado em 2026. A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos recebeu 307.849 visitantes e movimentou cerca de R$ 48 milhões na economia, tornando-se a maior edição da história da festa.

Além de reunir moradores e turistas, o evento se consolidou como uma importante vitrine para produtores rurais, agricultores, empreendedores, entidades assistenciais, artesãos e artistas da região.

Impacto econômico

Os números da edição de 2026 mostram a dimensão da festa para a economia de Jundiaí. Durante o evento, foram comercializadas aproximadamente 95 toneladas de frutas, 21 mil garrafas de vinho e 89 mil litros de chope.

A gastronomia também teve papel importante, com milhares de refeições típicas preparadas e comercializadas por entidades assistenciais e empreendedores participantes.

Ao todo, 376 expositores, 95 agricultores, 67 entidades e centenas de artistas participaram da programação.

Com a chegada da 42ª edição, a Festa da Uva mantém a tradição de celebrar a produção agrícola de Jundiaí e, ao mesmo tempo, movimentar setores como turismo, gastronomia, comércio e economia criativa.

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