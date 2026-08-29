Após a edição de 2026, a Festa da Uva de Jundiaí já tem data para retornar em 2027. A 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será realizada durante quatro finais de semana, a partir de 14 de janeiro, no Parque da Uva.

O evento celebra a colheita da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, considerada patrimônio agrícola e cultural do município, e busca fortalecer a agricultura familiar, o turismo rural, o agronegócio e a economia local.

A expectativa para a próxima edição é repetir o sucesso registrado em 2026. A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos recebeu 307.849 visitantes e movimentou cerca de R$ 48 milhões na economia, tornando-se a maior edição da história da festa.