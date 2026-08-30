A Prefeitura de Jundiaí anunciou investimentos de mais de R$ 70 milhões na área de Mobilidade e Transporte. Os recursos estão sendo destinados à modernização dos terminais, à construção do Terminal Novo Horizonte, à implantação de novos abrigos de ônibus e a intervenções para melhorar a circulação e a segurança viária.
Segundo a administração municipal, os investimentos representam uma das maiores aplicações na área nas últimas décadas. “É o maior investimento das últimas décadas, desde a construção dos terminais aqui na cidade. Pensamos no conforto, na segurança, acessibilidade e mobilidade do cidadão”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Mais de 100 novos abrigos de ônibus
Entre as ações está a instalação de novos abrigos para passageiros. A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) iniciou a implantação de 50 novos abrigos em 29 bairros de Jundiaí. Outras 20 unidades já estão disponíveis, enquanto mais 73 abrigos modernos e acessíveis estão previstos por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Frota de ônibus será renovada
A cidade também terá a ampliação da frota do transporte coletivo. De acordo com a Prefeitura, 70 ônibus zero-quilômetro já foram entregues, e outros 74 novos veículos estão previstos.
A renovação da frota, segundo a SMMT, é uma ação independente e não está incluída nos mais de R$ 70 milhões destinados aos investimentos em Mobilidade e Transporte.
Intervenções buscam melhorar trânsito e segurança
As ações também incluem mudanças na infraestrutura viária. Por meio do programa Tratamento de Pontos de Gargalo, a SMMT identifica locais com problemas de circulação, fluidez ou segurança e desenvolve soluções específicas.
Entre as medidas estão implantação de mão única, alterações na circulação, instalação de semáforos voltados à segurança dos pedestres e reformulações viárias.
Iluminação e tecnologia também recebem investimentos
Na Avenida José Benassi, a Prefeitura informa investimento superior a R$ 300 mil para modernização da iluminação pública, com a instalação de 184 braços de iluminação.
Na área de segurança, o Projeto Sentinela prevê a instalação de 15 torres em pontos estratégicos da cidade. As estruturas terão sistemas de monitoramento, botão de pânico e tecnologia de reconhecimento facial para auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça.
Para a Prefeitura, o conjunto de medidas busca ampliar a segurança, melhorar a mobilidade e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores de Jundiaí.