A Prefeitura de Jundiaí anunciou investimentos de mais de R$ 70 milhões na área de Mobilidade e Transporte. Os recursos estão sendo destinados à modernização dos terminais, à construção do Terminal Novo Horizonte, à implantação de novos abrigos de ônibus e a intervenções para melhorar a circulação e a segurança viária.

Segundo a administração municipal, os investimentos representam uma das maiores aplicações na área nas últimas décadas. “É o maior investimento das últimas décadas, desde a construção dos terminais aqui na cidade. Pensamos no conforto, na segurança, acessibilidade e mobilidade do cidadão”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Mais de 100 novos abrigos de ônibus

Entre as ações está a instalação de novos abrigos para passageiros. A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) iniciou a implantação de 50 novos abrigos em 29 bairros de Jundiaí. Outras 20 unidades já estão disponíveis, enquanto mais 73 abrigos modernos e acessíveis estão previstos por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).