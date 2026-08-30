Preservar documentos históricos é também preservar a identidade de uma cidade. Em Jundiaí, esse trabalho é realizado diariamente pelo Arquivo Histórico Professora Maria Ângela Borges Salvadori, equipamento ligado ao Departamento de Museus da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), que reúne registros capazes de ajudar a reconstruir diferentes momentos da trajetória do município.
Em meio à programação do Mês do Patrimônio, o Arquivo ganha destaque justamente por mostrar que a preservação vai muito além de guardar documentos antigos. Cada registro passa por um processo cuidadoso antes de ser disponibilizado para consulta, garantindo que informações produzidas há décadas ou até séculos continuem acessíveis no futuro.
O trabalho envolve etapas como reconhecimento, pesquisa, catalogação, higienização e acondicionamento. A equipe também registra informações sobre cada item do acervo, incluindo dimensões, origem, histórico e conteúdo, além de adotar medidas específicas para garantir sua conservação.
“ A gente faz uma ficha bastante completa, registrando tudo o que está sendo observado no documento, desde o tamanho e a cor até a origem e o histórico. Depois vem a higienização e o acondicionamento, porque preservar também significa garantir que esse material possa continuar sendo consultado no futuro”, explica o historiador Gilson Santos, integrante da equipe do Arquivo Histórico.
Documentos que atravessam séculos
Entre os materiais preservados está o livro de atas da Câmara Municipal, cuja primeira ata é datada de 1663. O documento é considerado o original mais antigo do acervo.
O Arquivo também possui registros relacionados à carta de data de 1657, embora esses documentos estejam disponíveis em forma de traslados — cópias produzidas posteriormente.
Documentos administrativos, jornais e outros registros históricos estão entre os materiais mais procurados por pesquisadores. A demanda varia de acordo com o período do ano e com os temas pesquisados.
Preservação que gera conhecimento
A conservação do acervo não termina no armazenamento dos documentos. A pesquisa realizada pela equipe permite identificar informações, estabelecer conexões entre diferentes registros e transformar o conteúdo preservado em conhecimento que pode chegar ao público.
Um exemplo é a exposição “Jundiahy Colonial e Imperial”, atualmente apresentada no Museu Histórico e Cultural “Solar do Barão”, que reúne parte das pesquisas desenvolvidas a partir do acervo do Arquivo Histórico.
Esse processo demonstra a importância de manter documentos históricos protegidos e acessíveis. Quando um registro é preservado, não se conserva apenas um pedaço de papel, mas também informações sobre pessoas, decisões, costumes, transformações e acontecimentos que ajudam a explicar como a cidade chegou ao presente.
Memória para as próximas gerações
O trabalho realizado pelo Arquivo Histórico conecta passado, presente e futuro. A preservação adequada permite que pesquisadores, estudantes e a população tenham acesso a fontes que ajudam a compreender a formação e as transformações de Jundiaí ao longo dos séculos.
Em uma cidade em constante transformação, cuidar desses registros significa impedir que parte de sua história seja perdida. Preservar a memória é garantir que as próximas gerações também possam conhecer, pesquisar e compreender as histórias que ajudaram a construir Jundiaí.