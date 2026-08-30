Preservar documentos históricos é também preservar a identidade de uma cidade. Em Jundiaí, esse trabalho é realizado diariamente pelo Arquivo Histórico Professora Maria Ângela Borges Salvadori, equipamento ligado ao Departamento de Museus da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), que reúne registros capazes de ajudar a reconstruir diferentes momentos da trajetória do município.

Em meio à programação do Mês do Patrimônio, o Arquivo ganha destaque justamente por mostrar que a preservação vai muito além de guardar documentos antigos. Cada registro passa por um processo cuidadoso antes de ser disponibilizado para consulta, garantindo que informações produzidas há décadas ou até séculos continuem acessíveis no futuro.

O trabalho envolve etapas como reconhecimento, pesquisa, catalogação, higienização e acondicionamento. A equipe também registra informações sobre cada item do acervo, incluindo dimensões, origem, histórico e conteúdo, além de adotar medidas específicas para garantir sua conservação.