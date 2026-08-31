Uma festa dedicada a flores e morangos pode ser também uma oportunidade para conhecer o campo, a produção agrícola e outras experiências turísticas do interior paulista. É esse movimento que ocorre em cidades que integram o Circuito das Frutas, região formada por 10 municípios com tradição na produção de frutas, onde o turismo rural aproxima visitantes das propriedades e dos produtores locais.
Em Atibaia, a 44ª Festa de Flores e Morangos será realizada de 4 a 27 de setembro, sempre às sextas-feiras, sábados, domingos e no feriado, das 9h às 18h. O evento é realizado pela Associação Hortolândia e pela Prefeitura de Atibaia, município integrante do Circuito das Frutas.
A programação reúne produção agrícola, gastronomia e manifestações culturais. Entre as atrações estão mais de 60 apresentações aos sábados e domingos, com Bon Odori, Taiko e danças de diferentes nacionalidades. O público também poderá visitar o Pavilhão de Decoração, o minishopping, a área de alimentação e os espaços destinados à comercialização de flores e morangos diretamente de produtores locais.
Serão utilizadas mais de 50 mil mudas de flores na decoração do parque, além de milhares de morangos. A organização espera receber mais de 100 mil visitas durante os 13 dias de programação, com 120 expositores e mais de 680 excursões.
O tema desta edição é “Kibō – a esperança!”. A proposta utiliza as flores como símbolo de esperança diante das dificuldades, em uma programação que também preserva elementos da cultura nipo-brasileira.
Para além dos dias de festa, a região oferece ao visitante a possibilidade de conhecer o cotidiano das propriedades rurais e acompanhar de perto a produção agrícola. Em Atibaia, a Fazenda Paraíso é um exemplo desse tipo de experiência. Fundada em 1860, a propriedade preserva elementos de sua história, como a casa-sede construída em taipa, o antigo terreiro de café e objetos que remetem à trajetória da fazenda, que também mantém atividades ligadas à produção rural.
A experiência inclui ainda gastronomia. Aos sábados, domingos e feriados, a Fazenda Paraíso oferece café da manhã rural e almoço com comida preparada no fogão a lenha e pratos inspirados na culinária da roça. O restaurante funciona em uma estrutura que preserva características da antiga fazenda, com paredes de pedra e estrutura de madeira, além de uma área externa com vista para o lago.
A propriedade é um exemplo de como o patrimônio rural, a gastronomia e a produção agrícola podem ser incorporados aos roteiros turísticos de Atibaia. Em outros municípios do Circuito das Frutas, o visitante também encontra propriedades abertas à visitação, sistemas de “colha e pague”, degustação de produtos, trilhas entre plantações, passeios, cavalgadas e experiências relacionadas ao enoturismo.
A proposta do turismo rural é aproximar o visitante da origem dos alimentos e das atividades desenvolvidas no campo. Em vez de apenas consumir um produto, o turista pode conhecer a propriedade onde ele é produzido, acompanhar etapas do cultivo e, em alguns roteiros, participar da colheita e da degustação.
A gastronomia também integra esses roteiros, com produtos produzidos nas propriedades e preparações que utilizam ingredientes cultivados na própria região. A atividade aproxima agricultura, alimentação e turismo, criando possibilidades de visitação ao longo do ano.
O acesso é outro elemento que favorece a circulação de visitantes pela região. As cidades do Circuito das Frutas estão conectadas a importantes rodovias paulistas, entre elas Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro I, permitindo deslocamentos a partir da capital e de outros municípios do estado.
Nesse contexto, festas como a de Flores e Morangos de Atibaia fazem parte de um calendário que ajuda a levar visitantes às cidades e apresentar ao público uma atividade turística que continua depois do encerramento dos eventos: a visita às propriedades, o contato com produtores e as experiências relacionadas ao campo.
Serviço — 44ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia
Quando: de 4 a 27 de setembro de 2026, às sextas-feiras, sábados, domingos e feriado
Horário: das 9h às 18h
Local: Parque Ecológico Atibaia
Endereço: Avenida Nobuyuki Hiranaka, 566 — Atibaia (SP)
Acesso: pela Rodovia Dom Pedro I
Realização: Associação Hortolândia e Prefeitura de Atibaia
O que é o Circuito das Frutas
O Circuito das Frutas reúne 10 municípios do interior de São Paulo com tradição na produção agrícola e diferentes opções de turismo relacionadas ao campo.
Fazem parte do circuito Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo.
A atuação do Circuito envolve a valorização das características de cada município e o incentivo a experiências turísticas ligadas à produção rural, à gastronomia, à natureza e à cultura local.
Entre as possibilidades estão visitas a propriedades agrícolas, colheita e degustação de frutas, sistemas de “colha e pague”, trilhas, passeios de bicicleta, cavalgadas, experiências gastronômicas e roteiros de enoturismo.