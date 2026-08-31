Uma festa dedicada a flores e morangos pode ser também uma oportunidade para conhecer o campo, a produção agrícola e outras experiências turísticas do interior paulista. É esse movimento que ocorre em cidades que integram o Circuito das Frutas, região formada por 10 municípios com tradição na produção de frutas, onde o turismo rural aproxima visitantes das propriedades e dos produtores locais.

Em Atibaia, a 44ª Festa de Flores e Morangos será realizada de 4 a 27 de setembro, sempre às sextas-feiras, sábados, domingos e no feriado, das 9h às 18h. O evento é realizado pela Associação Hortolândia e pela Prefeitura de Atibaia, município integrante do Circuito das Frutas.

A programação reúne produção agrícola, gastronomia e manifestações culturais. Entre as atrações estão mais de 60 apresentações aos sábados e domingos, com Bon Odori, Taiko e danças de diferentes nacionalidades. O público também poderá visitar o Pavilhão de Decoração, o minishopping, a área de alimentação e os espaços destinados à comercialização de flores e morangos diretamente de produtores locais.