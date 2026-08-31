Uma equipe de Apoio Tático da Guarda Municipal de Jundiaí apreendeu cerca de 2,6 kg de drogas na tarde desta segunda-feira (31), durante patrulhamento na Comunidade Meias Aço. Além das drogas, os guardas encontraram um aparelho celular que continha registros de transações relacionadas à venda de entorpecentes por meio de transferências via PIX.

Os guardas Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos realizavam rondas pela região quando avistaram três homens em atitude suspeita em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os bandidos correram em direção a uma viela e conseguiram escapar.

Durante as buscas pelo trajeto utilizado na fuga, os agentes localizaram duas mochilas abandonadas. No interior delas havia uma grande quantidade de entorpecentes.