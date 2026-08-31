31 de agosto de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Homem é preso e diz que estava traficando por necessidade

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi encaminhado ao DP, onde a ocorrência foi apresentada
Ele foi encaminhado ao DP, onde a ocorrência foi apresentada

Um homem foi preso por guardas municipais, em flagrante, por tráfico de drogas, no bairro Jardim Paraíso, em Cabreúva, com centenas de porções de entorpecentes prontas para comercialização. Durante a ocorrência, ele admitiu que havia começado a vender drogas para conseguir dinheiro.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da GM, em uma área conhecida pela intensa movimentação do tráfico. Os agentes perceberam um homem carregando uma sacola plástica que, ao notar a aproximação da viatura, tentou se livrar do material, arremessando-o para debaixo de um veículo estacionado. Em seguida, sentou-se na calçada, na tentativa de despistar os guardas.

A equipe realizou a abordagem e encontrou com o suspeito uma quantia em dinheiro. Ao verificarem a sacola dispensada, os guardas localizaram centenas de porções de drogas já embaladas para venda, além de mais dinheiro.

Questionado sobre o material, o homem confessou que estava comercializando os entorpecentes e afirmou que havia recorrido ao tráfico por dificuldades financeiras.

Ele foi encaminhado ao DP, onde a ocorrência foi apresentada e ele ficou preso em flagrante.

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