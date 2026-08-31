Um homem foi preso por guardas municipais, em flagrante, por tráfico de drogas, no bairro Jardim Paraíso, em Cabreúva, com centenas de porções de entorpecentes prontas para comercialização. Durante a ocorrência, ele admitiu que havia começado a vender drogas para conseguir dinheiro.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da GM, em uma área conhecida pela intensa movimentação do tráfico. Os agentes perceberam um homem carregando uma sacola plástica que, ao notar a aproximação da viatura, tentou se livrar do material, arremessando-o para debaixo de um veículo estacionado. Em seguida, sentou-se na calçada, na tentativa de despistar os guardas.

A equipe realizou a abordagem e encontrou com o suspeito uma quantia em dinheiro. Ao verificarem a sacola dispensada, os guardas localizaram centenas de porções de drogas já embaladas para venda, além de mais dinheiro.