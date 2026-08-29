Imagens feitas por drone foram cedidas por um integrante da Brigada Voluntária Japi-Japi, que também esteve na ocorrência prestando apoio às equipes.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de pastagem às margens da Avenida Antônio Pincinatto, próximo à empresa BigNardi, em Jundiaí. As chamas começaram por volta das 15h30 e se espalharam rapidamente devido às condições de seca registradas nas últimas semanas.

A Guarda Municipal recebeu a solicitação pelo telefone 153 e acionou as equipes da Divisão Florestal. Com oito integrantes, a primeira equipe chegou ao local equipada com um caminhão com capacidade para 1 mil litros de água e uma caminhonete com outros 600 litros.

No entanto, as condições do terreno impediram a entrada das viaturas na área atingida. Os agentes precisaram acessar o local a pé, utilizando abafadores e bombas costais com capacidade para 20 litros de água para tentar conter o avanço das chamas.