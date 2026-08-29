Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de pastagem às margens da Avenida Antônio Pincinatto, próximo à empresa BigNardi, em Jundiaí. As chamas começaram por volta das 15h30 e se espalharam rapidamente devido às condições de seca registradas nas últimas semanas.
A Guarda Municipal recebeu a solicitação pelo telefone 153 e acionou as equipes da Divisão Florestal. Com oito integrantes, a primeira equipe chegou ao local equipada com um caminhão com capacidade para 1 mil litros de água e uma caminhonete com outros 600 litros.
No entanto, as condições do terreno impediram a entrada das viaturas na área atingida. Os agentes precisaram acessar o local a pé, utilizando abafadores e bombas costais com capacidade para 20 litros de água para tentar conter o avanço das chamas.
Até as 19h de ontem, as equipes estimavam que aproximadamente 145 mil metros quadrados de vegetação já haviam sido queimados. Durante a noite, o fogo continuou avançando e a área atingida aumentou.
Na sexta-feira, as equipes da Divisão Florestal retornaram ao local para dar continuidade ao combate ao incêndio. O trabalho também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que utilizou um helicóptero para auxiliar na operação.
Uma das hipóteses levantadas para o início do incêndio é de que um rojão possa ter provocado as primeiras chamas. O artefato foi encontrado próximo ao ponto onde o fogo teria começado. As circunstâncias ainda deverão ser apuradas.