31 de agosto de 2026
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NEGOCIAÇÕES DE VENDA

Região Jundiaí: Polícia Civil cumpre mandado contra quadrilha

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Polícia Civil de São Paulo
O grupo era especializado em golpes em compra e venda de imóveis e veículos; investigação aponta prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões
O grupo era especializado em golpes em compra e venda de imóveis e veículos; investigação aponta prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (31) uma operação contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes em negociações de veículos e imóveis que já causaram prejuízos estimados em R$ 10 milhões. Coordenada pela Delegacia de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, as equipes cumprem 13 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nas regiões de Jundiaí, Sorocaba, Santos e na Capital paulista.

O objetivo principal da operação é colher elementos e informações para individualizar a participação dos investigados, verificar a eventual divisão de tarefas, rastrear a circulação de bens e valores e dimensionar a atuação do bando.

Durante as buscas, os policiais estiveram em endereços comerciais ligados aos investigados. Em um dos imóveis vistoriados, as equipes localizaram cinco veículos de luxo, duas motocicletas e armas de fogo. A situação dos armamentos, assim como a origem dos veículos e uma possível relação dos bens com os crimes investigados, será apurada no decorrer da investigação.

Esse mesmo endereço já havia sido alvo de uma operação realizada pelo Grupo de Repressão a Crimes Econômicos e Financeiros (GDEC), do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Militar, realizada na última quinta-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, o endereço do homem com mandado de prisão, em Jundiaí, estava vazio. O suspeito é considerado foragido da Justiça.

O Poder Judiciário ainda autorizou a apreensão, acesso, perícia e extração de dados de celulares, computadores e demais dispositivos eletrônicos, incluindo informações armazenadas em nuvem.

A Operação Mosaico mobiliza 50 policiais civis, divididos em 22 equipes, além contar com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). A ação segue em andamento.

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