A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (31) uma operação contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes em negociações de veículos e imóveis que já causaram prejuízos estimados em R$ 10 milhões. Coordenada pela Delegacia de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, as equipes cumprem 13 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nas regiões de Jundiaí, Sorocaba, Santos e na Capital paulista.

O objetivo principal da operação é colher elementos e informações para individualizar a participação dos investigados, verificar a eventual divisão de tarefas, rastrear a circulação de bens e valores e dimensionar a atuação do bando.

Durante as buscas, os policiais estiveram em endereços comerciais ligados aos investigados. Em um dos imóveis vistoriados, as equipes localizaram cinco veículos de luxo, duas motocicletas e armas de fogo. A situação dos armamentos, assim como a origem dos veículos e uma possível relação dos bens com os crimes investigados, será apurada no decorrer da investigação.