A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) abre a programação de setembro com um concerto dedicado ao tango e às suas conexões com a música de concerto e o jazz. A apresentação será realizada no dia 5 de setembro, às 20h, no Teatro Polytheama, sob a regência de Claudia Feres. O programa reúne obras de Astor Piazzolla e George Gershwin.
Entre os destaques da noite está “Las Estaciones Porteñas”, de Piazzolla, em arranjo de José Bragato. A obra percorre as quatro estações do ano, “Verano Porteño”, “Otoño Porteño”, “Invierno Porteño” e “Primavera Porteña”, e terá a participação de Otto Hanriot no bandoneón, instrumento associado à tradição do tango argentino.
O concerto também apresenta duas obras de George Gershwin: “I Got Rhythm”, conhecida por sua influência no jazz, e “Lullaby”. Completam o programa “Fuga y Mysterio”, de Piazzolla, e a participação dos solistas Pedro Dellarole, no violino, e Alceu Reis, no violoncelo, ambos integrantes da OMJ.
Para a regente Claudia Feres, a presença de públicos de diferentes faixas etárias nos concertos demonstra a capacidade da Orquestra de dialogar com diferentes gerações. “Temos como público pessoas de todas as idades: crianças, adolescentes, terceira idade, famílias. E notamos cada vez mais a presença de jovens casais que encontram nos concertos da Orquestra um ótimo programa num fim de semana e gratuito!”, afirma.
Ensaio aberto
Antes da apresentação, o público poderá acompanhar o ensaio aberto do concerto, marcado para o dia 4 de setembro, às 14h, no Teatro Polytheama. A atividade permite acompanhar de perto a preparação dos músicos e conhecer parte do processo que antecede a apresentação.
Os ingressos para o concerto são gratuitos e estarão disponíveis a partir das 10h30 do dia 4 de setembro, na bilheteria e nos totens eletrônicos do Centro das Artes e pela plataforma Sympla. A partir das 14h, também haverá retirada presencial no Teatro Polytheama.
Criada em 2011, a Orquestra Municipal de Jundiaí é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Com concertos gratuitos ao longo do ano, a OMJ trabalha na democratização do acesso à música de concerto e na formação de público, contribuindo para a programação cultural do município.
Serviço
6º Concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí – Temporada 2026
Data: 5 de setembro de 2026
Horário: 20h
Local: Teatro Polytheama
Ingressos gratuitos, com retirada na bilheteria e nos totens digitais do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, além da plataforma Sympla.
Ensaio aberto: 4 de setembro, às 14h, no Teatro Polytheama.