A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) abre a programação de setembro com um concerto dedicado ao tango e às suas conexões com a música de concerto e o jazz. A apresentação será realizada no dia 5 de setembro, às 20h, no Teatro Polytheama, sob a regência de Claudia Feres. O programa reúne obras de Astor Piazzolla e George Gershwin.

Entre os destaques da noite está “Las Estaciones Porteñas”, de Piazzolla, em arranjo de José Bragato. A obra percorre as quatro estações do ano, “Verano Porteño”, “Otoño Porteño”, “Invierno Porteño” e “Primavera Porteña”, e terá a participação de Otto Hanriot no bandoneón, instrumento associado à tradição do tango argentino.

O concerto também apresenta duas obras de George Gershwin: “I Got Rhythm”, conhecida por sua influência no jazz, e “Lullaby”. Completam o programa “Fuga y Mysterio”, de Piazzolla, e a participação dos solistas Pedro Dellarole, no violino, e Alceu Reis, no violoncelo, ambos integrantes da OMJ.