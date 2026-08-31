31 de agosto de 2026
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UM HOMEM FOI PRESO

Operação da GM resulta em apreensão de 2,6 mil porções de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Também foram encontrados 461 tubetes vazios e uma balança de precisão
Também foram encontrados 461 tubetes vazios e uma balança de precisão

Uma operação da Guarda Municipal de Cabreúva resultou na apreensão de 2.688 porções de drogas e na prisão de um homem em flagrante neste fim de semana, no bairro Novo Bonfim.

A ação mobilizou diversas equipes da corporação, que intensificaram o patrulhamento na região com foco no combate ao tráfico de drogas. Durante as diligências, os agentes localizaram um imóvel utilizado como ponto de armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes, conhecido no meio policial como "casa bomba".

Nas buscas, os guardas apreenderam 2.233 porções de cocaína, 258 porções de maconha, 137 porções de crack e 60 unidades de Ice. Também foram encontrados 461 tubetes vazios, utilizados para embalar cocaína, e uma balança de precisão.

O homem que estava no imóvel foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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