Uma operação da Guarda Municipal de Cabreúva resultou na apreensão de 2.688 porções de drogas e na prisão de um homem em flagrante neste fim de semana, no bairro Novo Bonfim.

A ação mobilizou diversas equipes da corporação, que intensificaram o patrulhamento na região com foco no combate ao tráfico de drogas. Durante as diligências, os agentes localizaram um imóvel utilizado como ponto de armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes, conhecido no meio policial como "casa bomba".

Nas buscas, os guardas apreenderam 2.233 porções de cocaína, 258 porções de maconha, 137 porções de crack e 60 unidades de Ice. Também foram encontrados 461 tubetes vazios, utilizados para embalar cocaína, e uma balança de precisão.