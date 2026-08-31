Coloridos, aromatizados e frequentemente associados a uma imagem de modernidade, os cigarros eletrônicos têm atraído cada vez mais adolescentes e jovens adultos. O que preocupa especialistas é que muitos desses usuários nunca tiveram contato com o cigarro convencional, mas já apresentam sinais de dependência da nicotina. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 29,6% dos estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram o cigarro eletrônico.

De acordo com o pneumologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Dr. Eduardo Leme, a falsa sensação de segurança é um dos principais fatores que contribuem para o aumento do consumo. “Muitos jovens acreditam que o cigarro eletrônico é menos prejudicial porque o vapor produzido não tem o cheiro forte da fumaça do cigarro tradicional. No entanto, ele contém substâncias que podem causar irritação e inflamação das vias respiratórias, além de expor o organismo a altas concentrações de nicotina”, explica.