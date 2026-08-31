Um homem suspeito de lesão corporal e violência doméstica contra a esposa, foi preso por policiais militares, depois de desafiá-los a prendê-lo. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (30), no bairro Fazendinha Real, em Cabreúva.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receber um chamado de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima escondida na garagem da residência. Ela relatou que havia se refugiado ali enquanto aguardava a chegada da viatura, com receio de novas agressões.

A mulher autorizou a entrada da equipe na casa e informou que o marido permanecia no imóvel, sob efeito de álcool e entorpecentes.