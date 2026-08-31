Um homem suspeito de lesão corporal e violência doméstica contra a esposa, foi preso por policiais militares, depois de desafiá-los a prendê-lo. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (30), no bairro Fazendinha Real, em Cabreúva.
A ocorrência teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receber um chamado de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima escondida na garagem da residência. Ela relatou que havia se refugiado ali enquanto aguardava a chegada da viatura, com receio de novas agressões.
A mulher autorizou a entrada da equipe na casa e informou que o marido permanecia no imóvel, sob efeito de álcool e entorpecentes.
Os policiais localizaram o suspeito deitado em um dos cômodos da residência. Ao ser acordado e informado de que seria conduzido à delegacia pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal, ele passou a agir de forma agressiva, desacatando os policiais e afirmando que não seria preso.
Diante da resistência, os militares decidiram utilizar algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio suspeito, além de evitar uma possível fuga. Mesmo assim, o homem continuou resistindo à imobilização, tentando impedir a ação dos policiais.
Segundo a PM, durante a tentativa de contenção, foi necessário o uso de uma arma taser, o que permitiu que o suspeito fosse finalmente dominado e algemado, sem maiores consequências.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e resistência.
Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça.