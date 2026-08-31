Uma área de vegetação nativa e de pastagem equivalente a mais de 200 campos de futebol foi destruída por um incêndio no pé da Serra do Japi, entre a tarde de sexta-feira (28) e o fim da manhã de domingo (30). A Divisão Florestal da Guarda Municipal, com apoio do Corpo de Bombeiros e de voluntários, atuou no combate às chamas e passou o restante do domingo monitorando pequenos focos que ainda poderiam provocar novos incêndios. A situação só foi completamente controlada durante a noite, com a 'ajuda também de São Pedro' e uma chuva providencial, fazendo eliminar os últimos pontos de calor.

Segundo os agentes que atuaram no combate, aproximadamente 200 hectares foram atingidos pelo fogo, uma área equivalente a cerca de 200 campos de futebol.

As chamas tiveram início por volta das 16h de sexta-feira, nas proximidades do Frutas Rondon, no pé da Serra do Japi. O incêndio avançou em direção ao Vale dos Cebrantes, região de chácaras e sítios, e posteriormente alcançou o início da serra, nos fundos da Fazenda Ermida. As equipes iniciaram o combate ainda na sexta-feira e permaneceram em operação durante todo o sábado, conseguindo controlar o fogo.