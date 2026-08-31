31 de agosto de 2026
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NO PÉ DA SERRA

Fogo destrói área equivalente a 200 campos de futebol em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
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O fogo começou na sexta e foi apagado após dois dias de combate
O fogo começou na sexta e foi apagado após dois dias de combate

Uma área de vegetação nativa e de pastagem equivalente a mais de 200 campos de futebol foi destruída por um incêndio no pé da Serra do Japi, entre a tarde de sexta-feira (28) e o fim da manhã de domingo (30). A Divisão Florestal da Guarda Municipal, com apoio do Corpo de Bombeiros e de voluntários, atuou no combate às chamas e passou o restante do domingo monitorando pequenos focos que ainda poderiam provocar novos incêndios. A situação só foi completamente controlada durante a noite, com a 'ajuda também de São Pedro' e uma chuva providencial, fazendo eliminar os últimos pontos de calor.

Segundo os agentes que atuaram no combate, aproximadamente 200 hectares foram atingidos pelo fogo, uma área equivalente a cerca de 200 campos de futebol.

As chamas tiveram início por volta das 16h de sexta-feira, nas proximidades do Frutas Rondon, no pé da Serra do Japi. O incêndio avançou em direção ao Vale dos Cebrantes, região de chácaras e sítios, e posteriormente alcançou o início da serra, nos fundos da Fazenda Ermida. As equipes iniciaram o combate ainda na sexta-feira e permaneceram em operação durante todo o sábado, conseguindo controlar o fogo.

No entanto, durante a noite de sábado, novos focos surgiram, obrigando o retorno das equipes na manhã de domingo. Após horas de trabalho, o incêndio foi novamente controlado por volta do meio-dia.

Ao longo da tarde de domingo, equipes da Divisão Florestal, sob coordenação do subinspetor Delgemo, permaneceram em estado de alerta, monitorando a área para evitar a reignição das chamas. A chuva registrada durante a noite contribuiu para extinguir os focos remanescentes e encerrar a operação.

Segundo a Guarda Municipal, uma das hipóteses investigadas é de que o incêndio tenha sido provocado por um rojão. Um artefato desse tipo foi encontrado nas proximidades do ponto onde o fogo teria começado. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

A A área tracejada em branco, marcada por pontos, foi a área total destruída

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