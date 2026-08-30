O número de mortos em decorrência das catastróficas enchentes que atingiram o Nepal e o Tibete chegou a 750 neste domingo (30). Ao menos 3.044 pessoas estão desaparecidas, segundo autoridades locais.
As avaliações preliminares apontam que o desastre pode ter sido provocado pelo colapso de uma geleira, que teria bloqueado temporariamente o curso de um rio e provocado uma inundação repentina. O deslizamento de lama resultante do colapso formou um lago na região de fronteira entre o Nepal e a China, que começou a transbordar para rios nepaleses e aumentou o risco de novas inundações.
As operações de resgate foram interrompidas diversas vezes desde sexta-feira devido às condições climáticas adversas e ao risco de novos alagamentos. Equipes de emergência também precisaram se deslocar para áreas mais altas enquanto o nível dos rios continuava subindo.
A Cruz Vermelha estima que mais de 90 mil pessoas tenham sido afetadas pelo desastre. A China atribuiu o fenômeno aos efeitos das mudanças climáticas.
Túneis concentram esforços de resgate
No Nepal, as equipes de emergência concentram os trabalhos em centenas de pessoas que podem estar presas em túneis de usinas hidrelétricas. Uma grande quantidade de gelo, pedras, lama e outros detritos desceu pelos rios da região após o desastre.
Segundo a autoridade nacional de gestão de desastres, o Nepal registra 734 mortes, 2.498 desaparecidos e 7.514 pessoas resgatadas.
No lado chinês, 16 pessoas morreram no condado de Gyirong, enquanto outras 546 permanecem desaparecidas, de acordo com autoridades do Tibete.
Entre os desaparecidos no lado tibetano estão 261 estrangeiros de 23 países. O levantamento divulgado pelas autoridades chinesas aponta 104 nepaleses, 49 indianos, 33 letões, 18 americanos e 15 britânicos.
Estradas, pontes e estruturas foram destruídas
A enchente devastou áreas próximas à fronteira entre China e Nepal, atingindo cidades e causando danos a usinas hidrelétricas.
Escolas, hospitais, estradas, pontes e outras estruturas foram severamente afetados. Cerca de 20 pontes foram destruídas, prejudicando o transporte e as comunicações em diversas áreas.
Embora o Nepal tenha informado que não precisa de ajuda estrangeira para as operações de resgate em geral, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lok Bahadur Chhetri, afirmou que o país necessita de assistência especializada para resgates em túneis, testes de DNA, armazenamento refrigerado de corpos e identificação forense.
Especialistas da Índia e da China também estão no local auxiliando as equipes nas operações para abrir os túneis e localizar possíveis sobreviventes.