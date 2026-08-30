O número de mortos em decorrência das catastróficas enchentes que atingiram o Nepal e o Tibete chegou a 750 neste domingo (30). Ao menos 3.044 pessoas estão desaparecidas, segundo autoridades locais.

As avaliações preliminares apontam que o desastre pode ter sido provocado pelo colapso de uma geleira, que teria bloqueado temporariamente o curso de um rio e provocado uma inundação repentina. O deslizamento de lama resultante do colapso formou um lago na região de fronteira entre o Nepal e a China, que começou a transbordar para rios nepaleses e aumentou o risco de novas inundações.

As operações de resgate foram interrompidas diversas vezes desde sexta-feira devido às condições climáticas adversas e ao risco de novos alagamentos. Equipes de emergência também precisaram se deslocar para áreas mais altas enquanto o nível dos rios continuava subindo.