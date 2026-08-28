28 de agosto de 2026
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ACIDENTE JUNDIAÍ

Ônibus desgovernado atinge veículos e deixa bairro sem energia

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Rede Social
Um ônibus desgovernado atingiu quatro veículos e postes na manhã desta sexta-feira (28), na Rua Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, em Jundiaí
Um ônibus desgovernado atingiu quatro veículos e postes na manhã desta sexta-feira (28), na Rua Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, em Jundiaí

Um ônibus desgovernado atingiu quatro veículos e postes na manhã desta sexta-feira (28), na Rua Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, em Jundiaí (SP). Apesar da força da colisão, não houve registro de vítimas.

Segundo as primeiras informações, o ônibus estava estacionado quando apresentou uma falha no sistema de freios. O veículo desceu de ré pela via e atingiu ao menos duas picapes, um carro de passeio e uma motocicleta, além de postes da rede elétrica.

Com o impacto, parte da região ficou sem fornecimento de energia elétrica. A via precisou ser interditada para que a equipe da CPFL realizasse os reparos necessários.

Agentes de trânsito e equipes da Polícia Militar foram acionados e estiveram no local para atender à ocorrência e auxiliar na organização do trânsito.

Em nota, a CPFL informou que uma equipe foi mobilizada para isolar o trecho e trabalhar no restabelecimento da energia para a maioria dos clientes afetados. Segundo a companhia, os serviços devem ser concluídos e o fornecimento normalizado o mais brevemente possível. Até o momento, não foi informado um prazo específico para a normalização completa da energia.

As circunstâncias da falha no sistema de freios do ônibus deverão ser apuradas.

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