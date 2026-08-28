Um ônibus desgovernado atingiu quatro veículos e postes na manhã desta sexta-feira (28), na Rua Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, em Jundiaí (SP). Apesar da força da colisão, não houve registro de vítimas.

Segundo as primeiras informações, o ônibus estava estacionado quando apresentou uma falha no sistema de freios. O veículo desceu de ré pela via e atingiu ao menos duas picapes, um carro de passeio e uma motocicleta, além de postes da rede elétrica.

Com o impacto, parte da região ficou sem fornecimento de energia elétrica. A via precisou ser interditada para que a equipe da CPFL realizasse os reparos necessários.