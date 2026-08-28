Um supermercado localizado no Jardim São Vicente, em Jundiaí, foi multado em R$ 3.842 pela Prefeitura após uma fiscalização realizada em junho deste ano. Segundo a administração municipal, a penalidade está relacionada a irregularidades nas normas de segurança do trabalho, incluindo regras para o uso seguro de máquinas e equipamentos.

A fiscalização foi realizada pela Vigilância em Saúde do Trabalhador e pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). O processo administrativo foi concluído em julho e a decisão publicada pela Prefeitura no fim do mês.

De acordo com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, a empresa não apresentou recurso dentro do prazo legal e foi notificada a recolher o valor da multa aos cofres públicos.