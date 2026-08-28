Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e provocou cerca de quatro quilômetros de lentidão na manhã desta sexta-feira (28), no quilômetro 62 da Rodovia João Cereser (SP-360), em Jundiaí (SP).

Segundo a concessionária responsável pela rodovia, a colisão traseira em cadeia aconteceu no sentido sul, próximo à saída para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Uma das vítimas sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento das equipes de resgate.