Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e provocou cerca de quatro quilômetros de lentidão na manhã desta sexta-feira (28), no quilômetro 62 da Rodovia João Cereser (SP-360), em Jundiaí (SP).
Segundo a concessionária responsável pela rodovia, a colisão traseira em cadeia aconteceu no sentido sul, próximo à saída para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes.
Uma das vítimas sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento das equipes de resgate.
Para o atendimento da ocorrência, a faixa da direita ficou bloqueada por aproximadamente 1h30. Durante os trabalhos, houve também interdição total da pista por cerca de 20 minutos.
Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atenderam à ocorrência.
Após a conclusão dos trabalhos e a liberação das faixas, o tráfego foi normalizado no trecho.