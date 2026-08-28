28 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Engavetamento deixa ferido e trava trânsito na Rodovia

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação ArteSP
Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e provocou cerca de quatro quilômetros de lentidão na manhã desta sexta-feira (28), no quilômetro 62 da Rodovia João Cereser
Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e provocou cerca de quatro quilômetros de lentidão na manhã desta sexta-feira (28), no quilômetro 62 da Rodovia João Cereser

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e provocou cerca de quatro quilômetros de lentidão na manhã desta sexta-feira (28), no quilômetro 62 da Rodovia João Cereser (SP-360), em Jundiaí (SP).

Segundo a concessionária responsável pela rodovia, a colisão traseira em cadeia aconteceu no sentido sul, próximo à saída para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Uma das vítimas sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento das equipes de resgate.

Para o atendimento da ocorrência, a faixa da direita ficou bloqueada por aproximadamente 1h30. Durante os trabalhos, houve também interdição total da pista por cerca de 20 minutos.

Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atenderam à ocorrência.

Após a conclusão dos trabalhos e a liberação das faixas, o tráfego foi normalizado no trecho.

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