As atividades começam no próximo sábado (1º) com as ‘Caminhadas Mediadas’ pela Vila Arens e seguem ao longo do mês com uma agenda diversificada, que inclui novas caminhadas, apresentações teatrais, intervenções artísticas, palestras, roda de conversa com ex-ferroviários da Companhia Paulista, o Fórum Municipal dos Blocos Carnavalescos e o II Festival Expressa de Cultura Popular.

A Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí comemora em agosto o Mês do Patrimônio Histórico e Cultural com uma programação especial e gratuita voltada a públicos de todas as idades, buscando a divulgação da história da cidade, o revisitar espaços que fazem da memória coletiva e a valorização das tradições que ajudam a construir a história do município.

Entre os destaques da programação está o 14º Simpósio do Patrimônio Material e Imaterial, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as Fatecs Jundiaí, Itu, São Paulo e São Roque e com a Unidade de Pós-Graduação do Centro Paula Souza. O encontro reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais para debater novas abordagens para a preservação do patrimônio cultural a partir da Carta de Jundiaí, documento elaborado coletivamente durante a edição do simpósio realizada em 2019.

Para o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, Fernando Peche, o Mês do Patrimônio reforça a importância de aproximar a população de sua própria história. “O patrimônio conta quem somos e ajuda a compreender como a cidade foi construída ao longo do tempo. O Mês do Patrimônio é uma oportunidade para fortalecer esse vínculo, valorizando nossa memória, nossos hábitos e as referências culturais que fazem parte da vida dos jundiaienses. A data nos convida a refletir sobre de onde viemos e para onde vamos”.

A programação completa pode ser consultada em breve na Agenda Cultural, no site da Cultura.