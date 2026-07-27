27 de julho de 2026
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PATRIMÔNIO CULTURAL

Agosto: Mês do Patrimônio terá programação gratuita em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As atividades começam no próximo sábado (1º) com as 'Caminhadas Mediadas' pela Vila Arens
As atividades começam no próximo sábado (1º) com as 'Caminhadas Mediadas' pela Vila Arens

A Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí comemora em agosto o Mês do Patrimônio Histórico e Cultural com uma programação especial e gratuita voltada a públicos de todas as idades, buscando a divulgação da história da cidade, o revisitar espaços que fazem da memória coletiva e a valorização das tradições que ajudam a construir a história do município.

As atividades começam no próximo sábado (1º) com as ‘Caminhadas Mediadas’ pela Vila Arens e seguem ao longo do mês com uma agenda diversificada, que inclui novas caminhadas, apresentações teatrais, intervenções artísticas, palestras, roda de conversa com ex-ferroviários da Companhia Paulista, o Fórum Municipal dos Blocos Carnavalescos e o II Festival Expressa de Cultura Popular. 

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Entre os destaques da programação está o 14º Simpósio do Patrimônio Material e Imaterial, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as Fatecs Jundiaí, Itu, São Paulo e São Roque e com a Unidade de Pós-Graduação do Centro Paula Souza. O encontro reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais para debater novas abordagens para a preservação do patrimônio cultural a partir da Carta de Jundiaí, documento elaborado coletivamente durante a edição do simpósio realizada em 2019.

Para o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, Fernando Peche, o Mês do Patrimônio reforça a importância de aproximar a população de sua própria história. “O patrimônio conta quem somos e ajuda a compreender como a cidade foi construída ao longo do tempo. O Mês do Patrimônio é uma oportunidade para fortalecer esse vínculo, valorizando nossa memória, nossos hábitos e as referências culturais que fazem parte da vida dos jundiaienses. A data nos convida a refletir sobre de onde viemos e para onde vamos”. 

A programação completa pode ser consultada em breve na Agenda Cultural, no site da Cultura.

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