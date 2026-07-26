Em menos de um mês, uma sequência de acidentes envolvendo motoristas suspeitos ou flagrados dirigindo sob efeito de álcool voltou a acender o alerta em Jundiaí. Desde o fim de junho, pelo menos quatro ocorrências graves foram registradas na cidade, resultando em duas mortes, pessoas feridas e prisões em flagrante por embriaguez ao volante.
No dia 29 de junho, uma mulher de 34 anos morreu após o carro em que estava bater contra uma árvore na Avenida Nove de Julho. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso. Em 17 de julho, um veículo em alta velocidade atingiu outro carro na mesma avenida, deixando feridos um idoso de 66 anos e sua mãe, de 103. Dois dias depois, uma colisão envolvendo três veículos, na Avenida Dr. Cavalcanti, terminou com a prisão de dois motoristas por embriaguez. Já na manhã deste sábado (25), um motociclista morreu após ser atingido por um Fiat Siena no cruzamento das avenidas Nove de Julho e União dos Ferroviários. O condutor do carro foi preso em flagrante, e a Polícia Civil apontou indícios de que ele dirigia sob influência de álcool.
Os casos reacendem uma pergunta que persiste desde a criação da Lei Seca, em 2008: por que, mesmo diante de punições mais rigorosas, fiscalização constante e anos de campanhas educativas, ainda há quem escolha dirigir após consumir bebida alcoólica?
Para a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida, o problema vai além da fiscalização. "Dirigir depois de beber é uma escolha consciente e irresponsável. O condutor assume o risco não apenas de colocar a própria vida em perigo, mas também de ferir ou matar pessoas inocentes. Nunca é um mero acidente", afirma.
Segundo ela, o município registrou redução de 37% no número de vítimas fatais no trânsito no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado, mas episódios recentes mostram que o álcool continua sendo um dos principais fatores de risco.
Fiscalização existe, mas não resolve sozinha
Neste primeiro semestre, Jundiaí realizou aproximadamente 20 operações da Lei Seca, em parceria com o Detran-SP e a Polícia Militar. As blitze foram concentradas em avenidas de maior movimento e fiscalizaram centenas de motoristas, incluindo autuações por embriaguez e recusas ao teste do bafômetro.
Apesar disso, Ana Paula afirma que nenhuma estrutura de fiscalização consegue impedir todas as ocorrências. "A fiscalização nunca estará em todos os lugares ao mesmo tempo. O maior desafio é mudar uma cultura. As pessoas precisam entender que não se trata apenas de evitar uma multa, mas de preservar vidas."
"Achei que nunca aconteceria comigo"
Quem conhece de perto as consequências de dirigir após beber é o ajudante geral Vinícius Doin França. Em agosto de 2021, após sair de um bar em Jundiaí, ele perdeu o controle da motocicleta e bateu contra um muro, próximo ao Terminal Vila Arens. O acidente foi tão grave que ele sofreu diversos ferimentos na cabeça e pelo corpo, ficou 27 dias em coma e, segundo ele, os próprios médicos não acreditavam que sobreviveria. "Por causa de uma irresponsabilidade de misturar álcool e direção, quase tirei a minha própria vida. Graças a Deus eu estava sozinho e não bati em ninguém", relembra.
Quase quatro anos depois, a rotina ainda é marcada pela recuperação. Ele faz acompanhamento com psicóloga, fonoaudióloga, pratica pilates e academia e segue recuperando parte dos movimentos. "O mais difícil foi reaprender a fazer praticamente tudo. Hoje eu penso que uma decisão tomada em poucos minutos pode mudar a vida para sempre."
Embora a Lei Seca tenha endurecido as punições e ampliado a fiscalização, especialistas afirmam que o problema vai além das penalidades. A psicóloga especialista em comportamento Thabata Ferreira de Noronha, explica que o álcool reduz a capacidade de julgamento, o autocontrole e a percepção de risco, fazendo com que muitas pessoas acreditem, de forma equivocada, que ainda estão aptas a dirigir. "Na prática, a pessoa não apenas dirige pior, como também passa a achar que está dirigindo bem. O excesso de confiança, a familiaridade com o trajeto e experiências anteriores sem consequências reforçam a ideia de que, dessa vez, nada vai acontecer", explica.
Segundo a especialista, não existe um perfil único para esse comportamento, já que qualquer pessoa pode tomar uma decisão inadequada após consumir álcool. Ela ressalta que a falsa sensação de controle e o pensamento de "comigo não vai acontecer" aumentam a imprudência. "O álcool compromete justamente a capacidade de perceber que a pessoa já não está em condições seguras para dirigir. Por isso, o ideal é planejar o retorno antes mesmo de beber, definindo um motorista da vez ou utilizando táxi e aplicativos de transporte", orienta.
A avaliação da psicóloga reforça o que a Secretaria de Mobilidade identifica nas ruas, o maior desafio não é apenas fiscalizar, mas mudar o comportamento dos motoristas. Para a secretária Ana Paula de Almeida, a maioria dos condutores respeita as regras, mas uma parcela ainda insiste em assumir riscos mesmo conhecendo as consequências. "Estudos mostram que cerca de 80% das pessoas dirigem de forma segura. O problema está nos 20% que, mesmo conhecendo os riscos e as punições, insistem em dirigir depois de beber", afirma.
Segundo a gestora, a redução desse tipo de ocorrência depende não apenas do endurecimento das leis, mas de uma mudança cultural. "A segurança no trânsito só será plena quando todos entenderem que o bem mais importante é a vida."