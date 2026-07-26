Em menos de um mês, uma sequência de acidentes envolvendo motoristas suspeitos ou flagrados dirigindo sob efeito de álcool voltou a acender o alerta em Jundiaí. Desde o fim de junho, pelo menos quatro ocorrências graves foram registradas na cidade, resultando em duas mortes, pessoas feridas e prisões em flagrante por embriaguez ao volante.

No dia 29 de junho, uma mulher de 34 anos morreu após o carro em que estava bater contra uma árvore na Avenida Nove de Julho. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso. Em 17 de julho, um veículo em alta velocidade atingiu outro carro na mesma avenida, deixando feridos um idoso de 66 anos e sua mãe, de 103. Dois dias depois, uma colisão envolvendo três veículos, na Avenida Dr. Cavalcanti, terminou com a prisão de dois motoristas por embriaguez. Já na manhã deste sábado (25), um motociclista morreu após ser atingido por um Fiat Siena no cruzamento das avenidas Nove de Julho e União dos Ferroviários. O condutor do carro foi preso em flagrante, e a Polícia Civil apontou indícios de que ele dirigia sob influência de álcool.

Os casos reacendem uma pergunta que persiste desde a criação da Lei Seca, em 2008: por que, mesmo diante de punições mais rigorosas, fiscalização constante e anos de campanhas educativas, ainda há quem escolha dirigir após consumir bebida alcoólica?