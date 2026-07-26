O Jardim Martins, na região da Vila Maringá, ganhou nesta semana mais áreas verdes com a conclusão do plantio de 190 mudas avançadas de árvores nativas. A ação, realizada em duas etapas, integra as estratégias de ampliação da arborização urbana e de mitigação dos impactos das mudanças climáticas no município, além de fortalecer a recuperação ambiental de áreas de preservação permanente.
A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Educação (SME) e Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), em parceria com a Femsa Coca-Cola, que realizou o plantio como contrapartida prevista em Termo de Compromisso Ambiental.
A primeira etapa aconteceu em maio, com a participação dos estudantes da Emeb Aparecido Garcia, que plantaram mudas em uma área próxima ao Complexo Esportivo Siqueira César e também dentro da unidade escolar. Já a segunda etapa, concluída nesta semana, reuniu colaboradores e representantes da Coca-Cola Femsa para o plantio das demais árvores em uma área verde do bairro e em Área de Preservação Permanente (APP), às margens do Rio Pracatu.
A coordenadora da Área de Sustentabilidade da SME, Vânia Santana, reforça que o envolvimento das crianças torna a ação ainda mais significativa. “Os alunos da Emeb já possuem uma forte cultura de cuidado com as árvores. Eles participaram do plantio, continuam regando as mudas e entendem a importância desse trabalho. A educação ambiental acontece de forma muito mais efetiva quando as crianças colocam a mão na terra, acompanham o desenvolvimento das árvores e vivenciam esse processo na prática.”
Segundo o engenheiro agrônomo da SMPUMA, Deived da Costa Lopes, a escolha do Jardim Martins foi resultado de um estudo técnico realizado pela equipe da Prefeitura. “O bairro apresenta baixa arborização, apesar de estar muito próximo da Serra do Japi. Por isso identificamos essa área como prioritária para receber o plantio, especialmente por estar próxima da escola, do centro esportivo e em uma APP. Além disso, esse é um plantio que terá monitoramento constante pelos próximos dois anos. É um projeto muito bem estruturado e com grande potencial de sucesso, justamente porque atende uma área que realmente precisava desse reforço na cobertura vegetal.”
A ação integra o conjunto de iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Jundiaí para ampliar a infraestrutura verde da cidade, reduzir os efeitos das ilhas de calor, fortalecer a adaptação às mudanças climáticas e promover uma cultura de sustentabilidade envolvendo poder público, iniciativa privada, escolas e comunidade.