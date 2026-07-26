A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Educação (SME) e Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), em parceria com a Femsa Coca-Cola, que realizou o plantio como contrapartida prevista em Termo de Compromisso Ambiental.

O Jardim Martins, na região da Vila Maringá, ganhou nesta semana mais áreas verdes com a conclusão do plantio de 190 mudas avançadas de árvores nativas. A ação, realizada em duas etapas, integra as estratégias de ampliação da arborização urbana e de mitigação dos impactos das mudanças climáticas no município, além de fortalecer a recuperação ambiental de áreas de preservação permanente.

A primeira etapa aconteceu em maio, com a participação dos estudantes da Emeb Aparecido Garcia, que plantaram mudas em uma área próxima ao Complexo Esportivo Siqueira César e também dentro da unidade escolar. Já a segunda etapa, concluída nesta semana, reuniu colaboradores e representantes da Coca-Cola Femsa para o plantio das demais árvores em uma área verde do bairro e em Área de Preservação Permanente (APP), às margens do Rio Pracatu.

A coordenadora da Área de Sustentabilidade da SME, Vânia Santana, reforça que o envolvimento das crianças torna a ação ainda mais significativa. “Os alunos da Emeb já possuem uma forte cultura de cuidado com as árvores. Eles participaram do plantio, continuam regando as mudas e entendem a importância desse trabalho. A educação ambiental acontece de forma muito mais efetiva quando as crianças colocam a mão na terra, acompanham o desenvolvimento das árvores e vivenciam esse processo na prática.”