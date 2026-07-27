27 de julho de 2026
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Fat Family se apresenta no Sesc Jundiaí pela primeira vez

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com banda ao vivo e DJ, grupo celebra a cultura do baile charme e reúne sucessos como 'Jeito Sexy', 'Madrugada' e 'Fim de Tarde'
Com banda ao vivo e DJ, grupo celebra a cultura do baile charme e reúne sucessos como 'Jeito Sexy', 'Madrugada' e 'Fim de Tarde'

Referência fundamental da soul music e do R&B nacional desde a década de 1990, o grupo Fat Family se apresenta no Ginásio do Sesc Jundiaí no dia 31 de julho, sexta-feira, às 20h. O espetáculo integra a turnê "Fat Family Baile Charme", projeto que celebra a trajetória do conjunto paulista ao propor um diálogo direto entre seus grandes sucessos e a tradição dos bailes de charme no Brasil.

O formato do show articula musicalidade, performance e presença cênica para convidar o público a ocupar a pista. No repertório, arranjos reformulados e marcados por variações rítmicas dão nova vida a clássicos como “Jeito Sexy”, “Madrugada”, “Eu Não Vou” e “Fim de Tarde”. A formação no palco conta com banda ao vivo (teclado, guitarra, baixo e bateria), DJ, trio vocal e momentos coreografados, incluindo os tradicionais passinhos que marcam a cultura do gênero.

"Pensar numa nova turnê é sempre um recomeço. É revisitar nossa história com um olhar atualizado, cheio de aprendizado e vontade de celebrar. O Baile Charme vem justamente do que a gente gosta de fazer: se reunir para dançar, cantar e compartilhar alegria com o público", destaca o grupo, que celebra também o fortalecimento e a expansão da cena contemporânea de R&B no país.

Os ingressos já estão à venda na rede Sesc SP, podendo ser adquiridos no portal oficial ou presencialmente nas bilheterias físicas das unidades.

O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Show
Fat Family
Turnê: “Baile Charme”
Dia 31/7. Sexta, 20h
Ginásio | 16 anos
R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)
Ingressos à venda pelo pelo portal/app Sesc SP e nas bilheterias do Sesc
Saiba mais em: sescsp.org.br/jundiai

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