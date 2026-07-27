Referência fundamental da soul music e do R&B nacional desde a década de 1990, o grupo Fat Family se apresenta no Ginásio do Sesc Jundiaí no dia 31 de julho, sexta-feira, às 20h. O espetáculo integra a turnê "Fat Family Baile Charme", projeto que celebra a trajetória do conjunto paulista ao propor um diálogo direto entre seus grandes sucessos e a tradição dos bailes de charme no Brasil.

O formato do show articula musicalidade, performance e presença cênica para convidar o público a ocupar a pista. No repertório, arranjos reformulados e marcados por variações rítmicas dão nova vida a clássicos como “Jeito Sexy”, “Madrugada”, “Eu Não Vou” e “Fim de Tarde”. A formação no palco conta com banda ao vivo (teclado, guitarra, baixo e bateria), DJ, trio vocal e momentos coreografados, incluindo os tradicionais passinhos que marcam a cultura do gênero.

"Pensar numa nova turnê é sempre um recomeço. É revisitar nossa história com um olhar atualizado, cheio de aprendizado e vontade de celebrar. O Baile Charme vem justamente do que a gente gosta de fazer: se reunir para dançar, cantar e compartilhar alegria com o público", destaca o grupo, que celebra também o fortalecimento e a expansão da cena contemporânea de R&B no país.