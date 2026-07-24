A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para o 37º Encontro de Corais de Jundiaí. Corais amadores e profissionais, de diferentes segmentos e faixas etárias, podem se inscrever gratuitamente até o dia 28 de agosto, por meio do formulário on-line.

Tradicional no calendário cultural da cidade, o encontro tem como objetivo valorizar a música coral, promover o intercâmbio entre grupos de diferentes regiões do país e ampliar a divulgação dessa expressão artística. A programação não tem caráter competitivo nem prevê premiação.

A edição de 2026 será realizada entre os dias 17 e 24 de outubro, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. No momento da inscrição, cada grupo poderá indicar até duas datas de preferência para apresentação. Nos casos de maior procura por uma mesma data, será considerada a ordem de inscrição como critério de definição.