Neste sábado (25), o 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) reforçou a presença nas ruas de Jundiaí com a intensificação de bloqueios policiais e operações de fiscalização de trânsito em pontos estratégicos da cidade. A ação visa fiscalizar a documentação e as condições de veículos e condutores, além de coibir infrações graves nas vias urbanas.

O objetivo central da operação é a prevenção de acidentes e a proteção à vida. Para isso, as equipes policiais estão realizando os testes de alcoolemia (bafômetro) durante as abordagens, adotando tolerância zero para motoristas sob efeito de álcool. A meta é retirar de circulação condutores alcoolizados antes que coloquem em risco a própria vida e a de terceiros.

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