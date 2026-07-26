Neste sábado (25), o 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) reforçou a presença nas ruas de Jundiaí com a intensificação de bloqueios policiais e operações de fiscalização de trânsito em pontos estratégicos da cidade. A ação visa fiscalizar a documentação e as condições de veículos e condutores, além de coibir infrações graves nas vias urbanas.
O objetivo central da operação é a prevenção de acidentes e a proteção à vida. Para isso, as equipes policiais estão realizando os testes de alcoolemia (bafômetro) durante as abordagens, adotando tolerância zero para motoristas sob efeito de álcool. A meta é retirar de circulação condutores alcoolizados antes que coloquem em risco a própria vida e a de terceiros.
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Além de preservar vidas, as ações buscam evitar acidentes graves que geram destruição e danos materiais severos a veículos e edificações da cidade, como colisões contra muros, postes e comércios, ocorrências comumente atreladas à perda de reflexo e controle causada pelo consumo de bebidas alcoólicas.
Durante as fiscalizações, também são vistoriados itens obrigatórios de segurança e checadas possíveis pendências criminais ou administrativas.
A Polícia Militar informa que as operações continuarão sendo executadas durante todo o domingo (26), em diferentes horários e bairros de Jundiaí, garantindo maior segurança para pedestres, ciclistas e motoristas.