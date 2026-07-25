Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (25), no cruzamento da Avenida Nove de Julho com a Avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí, terminou com a morte de um motociclista e a prisão em flagrante do motorista de um Fiat Siena. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, há indícios de que o condutor dirigia sob influência de álcool no momento da colisão.

A vítima fatal foi identificada como S.A.S, que conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125. De acordo com o registro policial, ele morreu ainda no local, apesar do atendimento prestado pelas equipes de resgate.

O motorista preso é G.H.M.A, que responderá, em tese, por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, conforme o artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.