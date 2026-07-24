O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para três cursos gratuitos ofertados em parceria com o Senai: técnicas para pintura predial, programador de produção e operador de logística. As vagas são gratuitas e os interessados podem se inscrever aqui.
As capacitações foram planejadas para atender às demandas atuais do mercado, oferecendo formação técnica de qualidade para quem deseja conquistar o primeiro emprego, se recolocar profissionalmente ou até mesmo iniciar uma nova trajetória em outra área de atuação. Ao final dos cursos, todos os participantes receberão certificado de conclusão.
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Cursos
Os interessados podem escolher entre as formações em técnicas para pintura predial, voltada ao desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais relativas à execução de pinturas e texturas em edificações, de acordo com normas e procedimentos técnicos, ambientais e de saúde e segurança do trabalho; programador de produção, onde o aluno desenvolverá competências relativas as atividades de produção industrial fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação; e operador de logística que tem o objetivo de desenvolver competências relativas à operação em atividades dos processos logísticos de recebimento, armazenagem, suprimentos, produção, distribuição e transporte de materiais e produtos, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação.
A diretora do Fundo Social, Cássia Regina Carpi, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da Gestão em promover oportunidades por meio da educação profissional. “Procuramos oferecer cursos que estejam alinhados às necessidades do mercado de trabalho, proporcionando aos alunos conhecimento, preparo e mais competitividade na busca por uma oportunidade profissional”, afirma.