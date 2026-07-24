O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para três cursos gratuitos ofertados em parceria com o Senai: técnicas para pintura predial, programador de produção e operador de logística. As vagas são gratuitas e os interessados podem se inscrever aqui.

As capacitações foram planejadas para atender às demandas atuais do mercado, oferecendo formação técnica de qualidade para quem deseja conquistar o primeiro emprego, se recolocar profissionalmente ou até mesmo iniciar uma nova trajetória em outra área de atuação. Ao final dos cursos, todos os participantes receberão certificado de conclusão.

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