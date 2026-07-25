O fim desta semana vem sendo marcado por acidentes em Jundiaí. Há caso ainda na quinta-feira (23), quando um veículo capotou pela manhã na avenida Antonio Pincinato, no Eloy Chaves. Na sexta-feira (24), de madrugada, como noticiado pelo Jornal de Jundiaí, houve dois acidentes na avenida Jundiaí. Em um deles, um veículo ficou pendurado no pontilhão sobre a Nove de Julho.

A partir da manhã de sexta, os sinistros continuaram. Os registros envolvem colisão, capotamento e também óbito.