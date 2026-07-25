O fim desta semana vem sendo marcado por acidentes em Jundiaí. Há caso ainda na quinta-feira (23), quando um veículo capotou pela manhã na avenida Antonio Pincinato, no Eloy Chaves. Na sexta-feira (24), de madrugada, como noticiado pelo Jornal de Jundiaí, houve dois acidentes na avenida Jundiaí. Em um deles, um veículo ficou pendurado no pontilhão sobre a Nove de Julho.
A partir da manhã de sexta, os sinistros continuaram. Os registros envolvem colisão, capotamento e também óbito.
Na manhã de sexta-feira, houve registro de uma colisão na rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto (SP-300), em Jundiaí. Segundo dados coletados no local pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), os veículos trafegavam na pela faixa um da rodovia, quando, no km 64, sentido Leste, o condutor de um Honda Fit perdeu o controle da direção e rodou na pista. Em seguida, um Nissan Versa, que trafegava logo atrás, chocou-se contra o Fit. Posteriormente, uma motocicleta Honda CG, que seguia no mesmo sentido, em razão da distância reduzida, ficou sem tempo hábil de desviar e se chocou na traseira do Versa.
O acidente terminou apenas com vítimas leves e ilesas. Entre as ilesas, dias crianças. Chovia no momento.
Já na madrugada deste sábado (25), outros dois acidentes aconteceram em Jundiaí. Em um deles, um veículo que seguia pela rodovia Vereador Geraldo Dias quando, na altura do Jardim Botânico, perdeu o controle e acabou capotando, além de atingir o alambrado do parque. A vítima foi socorrida.
Outro acidente nesta madrugada terminou em morte em Jundiaí. No cruzamento da avenida Prefeito Luís Latorre com a Nove de Julho, um veículo, Fiat Siena, que seguida na Luís Latorre, colidiu violentamente contra uma motocicleta, que transitava pela Nove de Julho. Em seguida, acabou atingindo um poste no canteiro central da Luís Latorre, que caiu em cima de outro veículo, que estava parado no semáforo no sentido contrário, uma Mitsubishi Pajero. Os condutores dos veículos ficaram bem, mas o condutor da motocicleta morreu no local. A polícia investiga avanço em semáforo vermelho.