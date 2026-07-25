A comunidade escolar de Jundiaí amanheceu de luto neste sábado (25) com a morte da professora Letícia Baldo Yunes, aos 43 anos. Conhecida carinhosamente como "Tia Lê", a educadora fazia parte da equipe da Escola La Fontaine e era reconhecida pelo vínculo próximo com alunos, famílias e colegas de trabalho.

Segundo informações divulgadas pela escola, Letícia sofreu um infarto durante a madrugada. A notícia provocou uma onda de manifestações de pesar nas redes sociais, reunindo mensagens de ex-alunos, pais, professores e amigos.

Em nota publicada nas redes sociais, a Escola La Fontaine destacou a trajetória da professora, lembrando que sua história esteve profundamente ligada à instituição. Letícia iniciou sua relação com a escola ainda na infância, como aluna, e anos depois retornou como educadora, dedicando grande parte de sua vida à formação de crianças.