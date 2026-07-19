O destaque ficará por conta de um grande tonel de madeira, doado pela Cereser. O espaço abrigará uma exposição permanente sobre a trajetória da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, reconhecida com Indicação Geográfica (IG), além da história da produção vitivinícola no município e da tradicional Festa da Uva, um dos principais eventos do calendário turístico de Jundiaí. O espaço também contará com novo paisagismo, iluminação, rampa de acessibilidade e um letreiro turístico, tornando-se mais uma opção de lazer, cultura e visitação para moradores e turistas.

Jundiaí vai ganhar um monumento em homenagem à Uva Niagara Rosada de Jundiahy, um dos maiores símbolos da identidade, da cultura e da tradição agrícola do município. O marco será instalado pela Prefeitura no canteiro central da Avenida Jundiaí, em frente ao Parque da Uva, criando um espaço de visitação e de valorização da história da viticultura, da imigração italiana e das famílias produtoras que ajudaram a construir a fama da cidade como Terra da Uva.

“Essa ação simboliza a história da nossa cidade, a força dos agricultores e dos imigrantes que ajudaram a construir Jundiaí. Será um novo cartão-postal e uma homenagem permanente à Uva Niagara Rosada, um patrimônio que faz parte da identidade do município”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Projeto arquitetônico

O projeto foi desenvolvido de forma integrada pela Diretoria de Parcerias da Prefeitura e pelas secretarias de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, de Mobilidade e Transporte, de Governo e de Infraestrutura e Serviços Públicos. “Jundiaí ganha um atrativo muito significativo, que conta um pouco da história da nossa uva e do nosso vinho. Será um ponto de visitação e fotografias, reforçando a identidade de Jundiaí como Terra da Uva. O projeto foi construído de forma integrada para oferecer um espaço acolhedor, tanto para os turistas quanto para os moradores”, explicou a secretária da SMAAT, Marcela Moro.

As esferas que estavam na avenida Jundiaí, foram transferidas para o Parque da Cidade.