Com gol de Lucas Batatinha já no segundo tempo, o Paulista FC estreou com vitória de 1 a 0 contra o Primavera na Copa Paulista. O Galo jogou no Jayme Cintra e já garantiu três pontos na competição. O próximo jogo será domingo (26) contra o Juventus.

A partida teve um primeiro tempo equilibrado, com poucas oportunidades claras de gol para as duas equipes. Na etapa final, o Paulista voltou melhor e passou a dominar as ações após as alterações promovidas pelo técnico.

A pressão deu resultado e o gol da vitória saiu dos pés de Lucas Batatinha, que garantiu o triunfo do Tricolor e fez a festa da torcida presente no Jayme Cintra.