18 de julho de 2026
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ESPORTE

Paulista estreia com vitória na Copa Paulista

Por REDAÇÃO | JORNAL DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 1 min
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DIVULGAÇÃO JPFOTOS.ESPORTES
O Galo jogou no Jayme Cintra e já garantiu três pontos na competição.
O Galo jogou no Jayme Cintra e já garantiu três pontos na competição.

Com gol de Lucas Batatinha já no segundo tempo, o Paulista FC estreou com vitória de 1 a 0 contra o Primavera na Copa Paulista. O Galo jogou no Jayme Cintra e já garantiu três pontos na competição.  O próximo jogo será domingo (26) contra o Juventus.

A partida teve um primeiro tempo equilibrado, com poucas oportunidades claras de gol para as duas equipes. Na etapa final, o Paulista voltou melhor e passou a dominar as ações após as alterações promovidas pelo técnico.

A pressão deu resultado e o gol da vitória saiu dos pés de Lucas Batatinha, que garantiu o triunfo do Tricolor e fez a festa da torcida presente no Jayme Cintra.

O Paulista volta a campo dia 26, às 10h, contra o Juventus, em São Paulo para garantir a segunda vitória consecutiva na Copa Paulista.

Texto: Apoio TVTEC 

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