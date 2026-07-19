A Divisão de Canil da Guarda Municipal de Jundiaí tem um novo membro: um cão, filhote da raça Bloodhound, que será responsável por dar continuidade ao trabalho de busca e resgate de pessoas desaparecidas. De acordo com publicação feita pelo Secretário de Segurança Pública, Guilherme Rigo, em seu perfil pessoal do Instagram, o cão será treinado na técnica de Mantrailing, modalidade certificada pelo Grupamento de Busca e Resgate (GBR Brasil) e já consolidada no Canil da GM.

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A K9 Cali, também da raça Bloodhound, obteve certificação internacional nessa modalidade após provas que simularam cenários reais de busca, incluindo a localização de uma pessoa a partir de um rastro deixado 48 horas antes, em área urbana. O novo filhote chega para suceder a K9 Live, pioneira do Canil no Mantrailing, garantindo que a capacidade da GMJ na modalidade não fique reduzida a um único binômio em atividade.