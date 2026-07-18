Parte do trânsito da avenida São Paulo, na Vila Arens, foi interditado na manhã deste sábado (18) para a gravação do quadro ‘Lar Doce Lar’, do programa ‘Domingão com Huck’. A interdição aconteceu no trecho que compreende as ruas Regente Feijó e Moreira César, onde está localizada a tradicional Sapataria Jundiaí.

A presença do apresentador Luciano Huck chamou a atenção de curiosos. A vinda dele à Jundiaí marca a entrega da reforma da sapataria ao proprietário João Paulo.

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