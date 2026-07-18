Parte do trânsito da avenida São Paulo, na Vila Arens, foi interditado na manhã deste sábado (18) para a gravação do quadro ‘Lar Doce Lar’, do programa ‘Domingão com Huck’. A interdição aconteceu no trecho que compreende as ruas Regente Feijó e Moreira César, onde está localizada a tradicional Sapataria Jundiaí.
A presença do apresentador Luciano Huck chamou a atenção de curiosos. A vinda dele à Jundiaí marca a entrega da reforma da sapataria ao proprietário João Paulo.
Estrutura
Foto: Jornal da Região
Para realizar a entrega, a produção preparou a montagem de uma estrutura e de equipamentos. Segundo apurou a reportagem do JJ, a reforma da sapataria foi viabilizada por meio de uma carta encaminhada pela esposa do proprietário à produção do programa.
A previsão do Centro de Controle Operacional (CCO) é de que o trecho interditado da avenida seja liberado após 12h de hoje (18).