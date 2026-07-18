18 de julho de 2026
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NA VILA ARENS

Gravação do 'Domingão com Huck' interdita avenida em Jundiaí


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Jornal da Região
A presença do apresentador Luciano Huck chamou a atenção de curiosos
A presença do apresentador Luciano Huck chamou a atenção de curiosos

Parte do trânsito da avenida São Paulo, na Vila Arens, foi interditado na manhã deste sábado (18) para a gravação do quadro ‘Lar Doce Lar’, do programa ‘Domingão com Huck’. A interdição aconteceu no trecho que compreende as ruas Regente Feijó e Moreira César, onde está localizada a tradicional Sapataria Jundiaí.

A presença do apresentador Luciano Huck chamou a atenção de curiosos. A vinda dele à Jundiaí marca a entrega da reforma da sapataria ao proprietário João Paulo.

Estrutura

Foto: Jornal da Região

Para realizar a entrega, a produção preparou a montagem de uma estrutura e de equipamentos. Segundo apurou a reportagem do JJ, a reforma da sapataria foi viabilizada por meio de uma carta encaminhada pela esposa do proprietário à produção do programa.

A previsão do Centro de Controle Operacional (CCO) é de que o trecho interditado da avenida seja liberado após 12h de hoje (18).

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