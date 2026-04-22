O transporte público de Jundiaí agora carrega parte de sua história e de seus maiores símbolos por meio da identidade visual dos ônibus que já fazem o transporte pelo município e dos zero quilômetro que irão compor a frota. O novo layout dos veículos contempla as cores da bandeira de Jundiaí e destaca importantes símbolos do município, a exemplo da Serra do Japi, do Teatro Polytheama, do CECE Nicolau de Luca (Bolão), da Catedral, Pinacoteca, parques e vários outros.

A iniciativa conjunta da Prefeitura e da Viação Jundiaiense, vencedora da concessão do transporte público, visa valorizar a cidade por meio da exposição de sua história. Os veículos serão brancos, com azul na parte superior, verde na inferior e terão um cacho de uva como referência à Uva Niagara Rosada, patrimônio local.

LEIA MAIS: