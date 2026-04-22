O transporte público de Jundiaí agora carrega parte de sua história e de seus maiores símbolos por meio da identidade visual dos ônibus que já fazem o transporte pelo município e dos zero quilômetro que irão compor a frota. O novo layout dos veículos contempla as cores da bandeira de Jundiaí e destaca importantes símbolos do município, a exemplo da Serra do Japi, do Teatro Polytheama, do CECE Nicolau de Luca (Bolão), da Catedral, Pinacoteca, parques e vários outros.
A iniciativa conjunta da Prefeitura e da Viação Jundiaiense, vencedora da concessão do transporte público, visa valorizar a cidade por meio da exposição de sua história. Os veículos serão brancos, com azul na parte superior, verde na inferior e terão um cacho de uva como referência à Uva Niagara Rosada, patrimônio local.
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Está no contrato
A nova concessão prevê idade máxima da frota de 10 anos, com exceção dos veículos articulados. O sistema deverá contar com vans e micro-ônibus, destinados a regiões com vias mais estreitas ou menor demanda. Já os ônibus básicos serão utilizados principalmente em linhas alimentadoras, enquanto os veículos do tipo “Padron”, com capacidade para até 88 passageiros, e os articulados atenderão as linhas troncais de maior fluxo.
No primeiro ano da concessão do transporte público, cem novos ônibus deverão ser entregues à população. A concessão prevê também alguns avanços, como mais conforto e segurança nas viagens, revisão de linhas e horários, maior pontualidade e regularidade, ampliação da acessibilidade e a introdução de tecnologias voltadas ao usuário. Outro destaque é a redução de até 70% na emissão de poluentes, contribuindo para uma cidade mais sustentável.