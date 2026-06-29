A Uva Niagara Rosada de Jundiahy foi destaque durante a Connection Experience realizada em Gramado entre os dias 10 e 13 de junho. O evento é considerado uma das maiores vitrines dos produtos de origem do Brasil. Produtos com Indicação Geográfica (IG), como a Uva Niagara Rosada de Jundiahy, ganharam área exclusiva para exposição de produtos variados dentro das categorias de artesanato, café, cachaça, mel, queijo, cacau, charcutaria, doces, ervas, especiarias, geleia, vinho e frutas.
55 produtos com IG foram expostos e a Niagara Rosada de Jundiahy foi a única fruta certificada com IG representando o Estado de São Paulo. O Sebrae-SP e a Prefeitura de Jundiaí colaboraram para a chegada dos produtores e exposição da Uva na Connection Experience.
Conquista da IG
A Uva Niágara Rosada conseguiu o registro oficial de sua Indicação Geográfica em abril de 2023. Foram nove anos buscando a conquista e em janeiro deste ano a fruta recebeu a IG. O selo da IG permite que os produtores agreguem mais valor ao produto, além de ajudá-los a alcançar melhores condições de comercialização, inclusive em relação a preços. Além do município de Jundiaí, a IG da Uva Niágara Rosada também engloba as cidades de Itatiba, Itupeva, Jarinu e Louveira.
Para o analista de negócios do Sebrae-SP, Alonso Luiz da Silva, a presença da Uva Niágara Rosada de Jundiahy em um evento da dimensão do Connection Experience reforça o reconhecimento conquistado pela fruta e por toda a região produtora. “Participar de uma vitrine nacional voltada às Indicações Geográficas é uma oportunidade estratégica para fortalecer a imagem da Uva Niágara Rosada, ampliar sua visibilidade junto a consumidores, compradores e especialistas de diferentes regiões do país e evidenciar todo o trabalho desenvolvido pelos produtores locais. Demonstra a força do território, a importância da valorização da origem e o potencial que as IG’s têm para gerar diferenciação, agregar valor aos produtos e abrir novos mercados para os pequenos negócios rurais”, reforça.
A Secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, Marcela Moro, acrescenta que além de um marco estratégico para o posicionamento do território, a participação da Uva Niágara Rosada de Jundiahy no evento também consolida o turismo de experiência e o agronegócio local em um dos principais palcos de boas práticas do país. “A IG não atesta apenas a origem; ela salvaguarda a nossa identidade, a nossa história iniciada em 1933 e o saber-fazer dos nossos produtores. Levar a nossa Niágara Rosada para dialogar com outras grandes referências de indicações geográficas e destinos turísticos consolida o entendimento de que o desenvolvimento rural e o turismo caminham juntos através do place branding. Essa participação em Gramado reforça o valor de mercado do nosso produto e, acima de tudo, valida nossa região como um destino de excelência em enoturismo e turismo rural, agregando valor a toda a cadeia produtiva e mostrando como a tradição pode ser um motor potente de inovação e desenvolvimento econômico sustentável”, comenta.