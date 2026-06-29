A Uva Niagara Rosada de Jundiahy foi destaque durante a Connection Experience realizada em Gramado entre os dias 10 e 13 de junho. O evento é considerado uma das maiores vitrines dos produtos de origem do Brasil. Produtos com Indicação Geográfica (IG), como a Uva Niagara Rosada de Jundiahy, ganharam área exclusiva para exposição de produtos variados dentro das categorias de artesanato, café, cachaça, mel, queijo, cacau, charcutaria, doces, ervas, especiarias, geleia, vinho e frutas.

55 produtos com IG foram expostos e a Niagara Rosada de Jundiahy foi a única fruta certificada com IG representando o Estado de São Paulo. O Sebrae-SP e a Prefeitura de Jundiaí colaboraram para a chegada dos produtores e exposição da Uva na Connection Experience.

Conquista da IG

A Uva Niágara Rosada conseguiu o registro oficial de sua Indicação Geográfica em abril de 2023. Foram nove anos buscando a conquista e em janeiro deste ano a fruta recebeu a IG. O selo da IG permite que os produtores agreguem mais valor ao produto, além de ajudá-los a alcançar melhores condições de comercialização, inclusive em relação a preços. Além do município de Jundiaí, a IG da Uva Niágara Rosada também engloba as cidades de Itatiba, Itupeva, Jarinu e Louveira.