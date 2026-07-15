Os primeiros dias de competição da 68ª edição dos Jogos Regionais realizados em Itatiba já definiram o tom das disputas, que estão eletrizantes. Com a proximidade do fim de semana, o município se prepara para as disputas em modalidades coletivas e individuais. Entre os destaques está a natação, que inicia as provas no sábado (18) e segue no domingo (19), reunindo atletas das categorias masculina e feminina livre.
A programação também prevê disputas da ginástica artística, nas categorias feminina e masculina, que acontecem durante o fim de semana e contam com representantes de vários municípios paulistas. Além dessas modalidades, o calendário do fim de semana contempla a sequência das competições de bocha, malha, futebol, futsal, voleibol, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa e outras modalidades coletivas, que avançam para as fases decisivas conforme a classificação das equipes durante a semana.
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A programação pode sofrer mudanças conforme alterações do Comitê Dirigente dos jogos. Confira abaixo:
Sábado - 18/07:
Natação (masculino e feminino livre): início às 14h30 – Piscina do Itatiba Esporte Clube;
Ginástica Artística Masculina (Sub-16 e Livre): início às 8h30 – Ginásio da Escola Eliete Aparecida Fusussi;
Ginástica Artística Feminina Livre: início às 14h – Ginásio da Escola Eliete Aparecida Fusussi;
Continuação das modalidades coletivas conforme classificação das equipes.
Domingo (19/07)
Natação (masculino e feminino livre): início às 8h30 – Piscina do Itatiba Esporte Clube;
Continuação das provas de Ginástica Artística (categoria Sub-13 feminino): Ginásio da Escola Eliete Aparecida Fusussi;
Sequência das fases eliminatórias das modalidades coletivas, conforme classificação das equipes.