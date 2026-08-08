A Guarda Municipal de Jundiaí terá reforço de estrutura, efetivo e tecnologia ao longo de 2026. Entre as medidas previstas pela Prefeitura estão a entrega de 30 novas viaturas, entre carros e motocicletas, a incorporação de 50 novos agentes até o fim do ano e a instalação de 15 torres de segurança do Projeto Sentinela em pontos estratégicos da cidade.

Além da renovação da frota, a administração municipal adquiriu armamentos, munições, coletes e 1.500 conjuntos de uniformes para os agentes. Os novos equipamentos integram as ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública para ampliar a capacidade operacional da corporação e oferecer melhores condições de trabalho durante o atendimento das ocorrências.

Os uniformes foram confeccionados com tecido de alta performance, com proteção contra raios UV, repelência à água e óleo e tratamento antibacteriano. Segundo a Prefeitura, o material foi escolhido para proporcionar maior mobilidade e conforto aos agentes durante o trabalho nas ruas e se adaptar às diferentes condições climáticas enfrentadas durante o serviço.