A Guarda Municipal de Jundiaí terá reforço de estrutura, efetivo e tecnologia ao longo de 2026. Entre as medidas previstas pela Prefeitura estão a entrega de 30 novas viaturas, entre carros e motocicletas, a incorporação de 50 novos agentes até o fim do ano e a instalação de 15 torres de segurança do Projeto Sentinela em pontos estratégicos da cidade.
Além da renovação da frota, a administração municipal adquiriu armamentos, munições, coletes e 1.500 conjuntos de uniformes para os agentes. Os novos equipamentos integram as ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública para ampliar a capacidade operacional da corporação e oferecer melhores condições de trabalho durante o atendimento das ocorrências.
Os uniformes foram confeccionados com tecido de alta performance, com proteção contra raios UV, repelência à água e óleo e tratamento antibacteriano. Segundo a Prefeitura, o material foi escolhido para proporcionar maior mobilidade e conforto aos agentes durante o trabalho nas ruas e se adaptar às diferentes condições climáticas enfrentadas durante o serviço.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a estrutura oferecida aos agentes tem impacto direto na prestação do serviço à população. “O trabalho de qualidade da nossa Guarda Municipal começa antes mesmo da atuação nas ruas. Começa quando a administração valoriza quem cuida das pessoas, investindo em estrutura, equipamentos e condições dignas de trabalho. Esse foi um compromisso que assumimos e estamos colocando em prática. Uma Corporação valorizada presta um serviço ainda melhor e leva mais tranquilidade para toda a população”, afirmou.
Paralelamente, a Prefeitura iniciou a instalação de 15 torres do Projeto Sentinela, que vão ampliar o sistema de videomonitoramento da GMJ. Os equipamentos terão câmeras de alta resolução, reconhecimento facial, tecnologia “high light”, botão de emergência com acionamento da Guarda e alto-falantes para emissão de alertas e orientações. A previsão é reforçar o monitoramento contínuo em áreas consideradas estratégicas do município.