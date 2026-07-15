15 de julho de 2026
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ESPORTE

Várzea Paulista retorna aos Jogos Regionais após 11 anos

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Município participa da 68ª edição da competição com delegação de 29 atletas em três modalidades esportivas
Município participa da 68ª edição da competição com delegação de 29 atletas em três modalidades esportivas

Várzea Paulista está de volta aos Jogos Regionais. Após 11 anos sem participar da competição, o município marcou presença na cerimônia de abertura da 68ª edição dos Jogos Regionais, realizada na última segunda-feira (13), em Santana de Parnaíba.

O retorno acontece com uma delegação formada por 29 atletas, que representarão a cidade nas modalidades de futsal, karatê e tênis de mesa, ao lado de equipes de mais de 50 municípios. A retomada da participação é resultado dos investimentos realizados no esporte e do incentivo aos atletas, ampliando as oportunidades para os esportistas varzinos.

O gestor municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Júlio Pardal, destacou a importância deste momento para o município. “Ver Várzea Paulista de volta aos Jogos Regionais depois de 11 anos é motivo de muita emoção e orgulho. Esse retorno representa o resultado de um trabalho sério, com planejamento, investimento e valorização dos nossos atletas. Estamos reconstruindo o esporte da nossa cidade e proporcionando oportunidades para que nossos talentos possam representar Várzea Paulista com dignidade”, afirmou.

A 68ª edição dos Jogos Regionais reúne municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Grande São Paulo, promovendo a integração entre atletas e incentivando o desenvolvimento do esporte em todo o Estado.

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