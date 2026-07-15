Várzea Paulista está de volta aos Jogos Regionais. Após 11 anos sem participar da competição, o município marcou presença na cerimônia de abertura da 68ª edição dos Jogos Regionais, realizada na última segunda-feira (13), em Santana de Parnaíba.

O retorno acontece com uma delegação formada por 29 atletas, que representarão a cidade nas modalidades de futsal, karatê e tênis de mesa, ao lado de equipes de mais de 50 municípios. A retomada da participação é resultado dos investimentos realizados no esporte e do incentivo aos atletas, ampliando as oportunidades para os esportistas varzinos.

O gestor municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Júlio Pardal, destacou a importância deste momento para o município. “Ver Várzea Paulista de volta aos Jogos Regionais depois de 11 anos é motivo de muita emoção e orgulho. Esse retorno representa o resultado de um trabalho sério, com planejamento, investimento e valorização dos nossos atletas. Estamos reconstruindo o esporte da nossa cidade e proporcionando oportunidades para que nossos talentos possam representar Várzea Paulista com dignidade”, afirmou.