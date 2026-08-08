A Diocese de Jundiaí anunciou nesta sexta-feira (7) a excomunhão do padre Rodrigo de Oliveira da Silva após a adesão do religioso à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX). Segundo a Igreja, o vínculo com a entidade colocou o sacerdote em situação de cisma e tornou ilícitos os atos de seu ministério. A decisão ocorre menos de duas semanas após outro padre ligado à Diocese ser suspenso por anunciar uma candidatura a deputado federal nas eleições de 2026.

Em comunicado, o bispo diocesano Dom Arnaldo Carvalheiro Neto afirmou que Rodrigo havia solicitado o afastamento da Diocese em fevereiro. O religioso, que anteriormente atuava como pároco da Paróquia Santo Antônio, passou a integrar a FSSPX, grupo que defende a preservação de práticas tradicionais do catolicismo e contesta parte das reformas promovidas pela Igreja nas últimas décadas.

"O Rev.mo. Pe. Rodrigo de Oliveira da Silva, por sua adesão à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, encontra-se, em razão dos atos acima referidos, em situação de cisma e de excomunhão, assim como todos os ministros sagrados vinculados à mesma Fraternidade. Consequentemente, os atos de seu ministério são ilícitos. No que tange aos Sacramentos da Penitência e do Matrimônio, tanto a absolvição sacramental por ele concedida quanto os casamentos por ele assistidos carecem de validade e são nulos", declarou o bispo diocesano.