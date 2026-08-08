A Diocese de Jundiaí anunciou nesta sexta-feira (7) a excomunhão do padre Rodrigo de Oliveira da Silva após a adesão do religioso à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX). Segundo a Igreja, o vínculo com a entidade colocou o sacerdote em situação de cisma e tornou ilícitos os atos de seu ministério. A decisão ocorre menos de duas semanas após outro padre ligado à Diocese ser suspenso por anunciar uma candidatura a deputado federal nas eleições de 2026.
Em comunicado, o bispo diocesano Dom Arnaldo Carvalheiro Neto afirmou que Rodrigo havia solicitado o afastamento da Diocese em fevereiro. O religioso, que anteriormente atuava como pároco da Paróquia Santo Antônio, passou a integrar a FSSPX, grupo que defende a preservação de práticas tradicionais do catolicismo e contesta parte das reformas promovidas pela Igreja nas últimas décadas.
"O Rev.mo. Pe. Rodrigo de Oliveira da Silva, por sua adesão à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, encontra-se, em razão dos atos acima referidos, em situação de cisma e de excomunhão, assim como todos os ministros sagrados vinculados à mesma Fraternidade. Consequentemente, os atos de seu ministério são ilícitos. No que tange aos Sacramentos da Penitência e do Matrimônio, tanto a absolvição sacramental por ele concedida quanto os casamentos por ele assistidos carecem de validade e são nulos", declarou o bispo diocesano.
Natural de Cajamar (SP), Rodrigo foi formado em filosofia e teologia pelo Seminário Diocesano de Jundiaí. Ele foi ordenado sacerdote em 2011 e, antes de retornar à região, trabalhou durante cinco anos em Goianésia do Pará (PA). Após pedir o desligamento da Diocese, iniciou uma campanha de arrecadação para viabilizar a abertura de uma igreja própria. A vaquinha, iniciada em março deste ano, havia ultrapassado R$ 70 mil em doações, conforme as informações divulgadas.
A situação da Fraternidade São Pio X voltou ao centro das discussões internas da Igreja após quatro sacerdotes ligados ao grupo serem ordenados bispos sem autorização papal, em julho. O episódio levou o Vaticano a divulgar orientações sobre as consequências canônicas das ordenações, posteriormente encaminhadas aos bispos brasileiros pela Nunciatura Apostólica no Brasil. A FSSPX defende, entre outras posições, o uso do latim nas celebrações e contesta parte das mudanças litúrgicas e pastorais adotadas pela Igreja nas últimas décadas.
A excomunhão de Rodrigo ocorre dias depois de a Diocese de Jundiaí afastar do exercício público do ministério sacerdotal o padre Silvio Andrei Rodrigues. Em 29 de julho, ele foi suspenso após anunciar sua candidatura a deputado federal pelo Avante. A Diocese informou, à época, que a participação de sacerdotes em política partidária é incompatível com as normas da Igreja e proibiu o religioso de celebrar missas e exercer publicamente outras funções sacerdotais.
Fontes: Metrópolis e G1