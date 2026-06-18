A menos de um mês para a abertura dos 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, Itatiba já vive o clima da maior competição esportiva do interior paulista. Em reunião da Comissão Organizadora realizada na terça-feira (16), a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Itatiba apresentou o mascote, a identidade visual e o slogan que irão representar o evento.
Os Jogos Regionais 2026 serão realizados de 14 a 23 de julho e devem reunir em Itatiba cerca de 5 mil atletas de 22 modalidades esportivas, além de dirigentes, equipes de apoio e visitantes de 49 municípios paulistas. A abertura oficial está marcada para o dia 16 de julho, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava. A expectativa da Secretaria de Esportes é contar com cerca de 450 integrantes na delegação itatibense neste ano.
Após 13 anos, Itatiba volta a sediar a competição, que movimenta não apenas o esporte, mas também a economia local, impulsionando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços.
Durante a reunião da Comissão Organizadora, o secretário de Esportes, Marcelo Cyrillo, destacou que o planejamento está focado em oferecer uma experiência positiva para atletas, dirigentes e visitantes. “Queremos entregar os Jogos da melhor forma possível, para que todos os atletas sejam bem recebidos na cidade, possam desempenhar suas modalidades e retornem para suas casas com a sensação de que Itatiba é uma cidade acolhedora, organizada e apaixonada pelo esporte”, afirmou.
Caquiseto esportista, o mascote dos Jogos
Uma das novidades apresentadas foi a versão esportiva do Caquiseto, personagem já conhecido como mascote oficial da Festa do Caqui & Cia. Agora, ele também passa a representar o esporte itatibense durante os Jogos Regionais.
Segundo Cyrillo, a escolha reforça a identidade do município e valoriza um dos seus principais símbolos. “O Caquiseto representa nossa fruta símbolo e a produtividade da cidade. Agora, ele também passa a representar a produtividade no esporte, levando a identidade de Itatiba para toda a competição”, explicou.
Símbolos da cidade
A Comissão Organizadora também revelou a identidade visual dos Jogos Regionais 2026. Com traços modernos e linhas simples, a marca foi inspirada em elementos típicos de Itatiba, como o Parque Luís Latorre (popularmente chamado de Parque da Juventude) e o monumento de entrada da cidade.
“O esporte une cidades e transforma pessoas”
A nova identidade estará presente em materiais gráficos, redes sociais, sinalização urbana, uniformes, comunicação visual dos locais de competição e também na tocha do evento.
O slogan escolhido para os Jogos Regionais 2026 em Itatiba é “O esporte une cidades e transforma pessoas”, reforçando o papel do esporte na integração regional e no desenvolvimento humano.
Congresso Técnico
Outro importante passo na organização dos Jogos será o Congresso Técnico, marcado para a próxima segunda-feira (23), às 10h, na Câmara Municipal de Itatiba.
O encontro reunirá representantes das cidades participantes, de forma presencial e online, para o sorteio dos grupos, definição dos confrontos e discussão do formato das competições.
É a partir desta reunião que começam a ser definidos os cruzamentos das modalidades e os primeiros detalhes da programação esportiva dos Jogos Regionais 2026.
Mobilização da cidade
O município prepara também a mobilização de voluntários para atuar durante a competição em atividades como recepção, apoio operacional e organização dos locais de disputa. Interessados em participar como voluntários podem registrar seu nome e contato na Secretaria de Esportes municipal pelo telefone 4524-0300.