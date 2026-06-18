A menos de um mês para a abertura dos 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, Itatiba já vive o clima da maior competição esportiva do interior paulista. Em reunião da Comissão Organizadora realizada na terça-feira (16), a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Itatiba apresentou o mascote, a identidade visual e o slogan que irão representar o evento.

Os Jogos Regionais 2026 serão realizados de 14 a 23 de julho e devem reunir em Itatiba cerca de 5 mil atletas de 22 modalidades esportivas, além de dirigentes, equipes de apoio e visitantes de 49 municípios paulistas. A abertura oficial está marcada para o dia 16 de julho, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava. A expectativa da Secretaria de Esportes é contar com cerca de 450 integrantes na delegação itatibense neste ano.

Após 13 anos, Itatiba volta a sediar a competição, que movimenta não apenas o esporte, mas também a economia local, impulsionando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços.