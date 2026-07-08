O policiamento será reforçado a partir da noite desta quarta-feira (8) nas rodovias estaduais de São Paulo durante o feriado prolongado de 9 de julho. A Polícia Militar Rodoviária contará com 4,3 mil policiais e 1,6 mil viaturas. Além do reforço operacional, a PMR conta com o bom senso dos motoristas na manutenção preventiva dos veículos antes de pegar estradas, contribuindo para a redução de falhas mecânicas e segurança das vias.

Os principais itens que devem ser verificados são as condições dos pneus, incluindo o estepe, calibragem e desgaste, o funcionamento dos freios, os níveis de óleo do motor, líquido de arrefecimento e fluido de freio, além das luzes, limpadores de para-brisa, bateria e equipamentos obrigatórios.

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