O policiamento será reforçado a partir da noite desta quarta-feira (8) nas rodovias estaduais de São Paulo durante o feriado prolongado de 9 de julho. A Polícia Militar Rodoviária contará com 4,3 mil policiais e 1,6 mil viaturas. Além do reforço operacional, a PMR conta com o bom senso dos motoristas na manutenção preventiva dos veículos antes de pegar estradas, contribuindo para a redução de falhas mecânicas e segurança das vias.
Os principais itens que devem ser verificados são as condições dos pneus, incluindo o estepe, calibragem e desgaste, o funcionamento dos freios, os níveis de óleo do motor, líquido de arrefecimento e fluido de freio, além das luzes, limpadores de para-brisa, bateria e equipamentos obrigatórios.
LEIA MAIS:
Os motoristas devem ficar atentos às tecnologias que auxiliam no planejamento da viagem, evitando as rodovias em horários de pico, a começar pelo fim da tarde desta quarta-feira (8). Os motoristas devem ficar atentos ao uso de aparelhos de celular, devendo buscar sempre estacionar o veículo para usar o equipamento com segurança.
Atenção à segurança e leis
Respeitar os limites de velocidade, manter distância de outros veículos, não dirigir após ingerir bebida alcóolica, fazer uso de cadeirinhas e de assentos para transportar crianças são fundamentais para garantir a segurança no trânsito.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as medidas asseguram uma viagem tranquila a todos que passam pelas rodovias durante o período e preservam vidas nas rodovias.
Resultados
Dados da PMR mostram que o Policiamento Rodoviário atendeu mais de 18,3 mil ocorrências, fiscalizou 454,2 mil veículos e constatou mais de 1,6 milhão de infrações de trânsito somente nos cinco primeiros meses deste ano.