O cantor e pianista italiano Peppino di Capri morreu neste sábado (11), aos 86 anos. A informação foi confirmada pela imprensa italiana. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas o artista estava afastado dos palcos por problemas de saúde.



Nascido Giuseppe Faiella, na ilha de Capri, o músico construiu uma carreira de quase sete décadas e tornou-se um dos principais nomes da música popular italiana. Entre seus maiores sucessos estão “Champagne”, “Roberta” e “St. Tropez Twist”, canções que também conquistaram o público brasileiro.

Peppino di Capri foi um dos responsáveis por popularizar o rock e o twist na Itália durante as décadas de 1960 e 1970. Ao longo da carreira, venceu duas vezes o tradicional Festival de Sanremo, consolidando seu espaço entre os artistas mais influentes do país.