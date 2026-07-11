11 de julho de 2026
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LUTO

Morre Peppino di Capri, ícone da música italiana

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

O cantor e pianista italiano Peppino di Capri morreu neste sábado (11), aos 86 anos. A informação foi confirmada pela imprensa italiana. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas o artista estava afastado dos palcos por problemas de saúde.


Nascido Giuseppe Faiella, na ilha de Capri, o músico construiu uma carreira de quase sete décadas e tornou-se um dos principais nomes da música popular italiana. Entre seus maiores sucessos estão “Champagne”, “Roberta” e “St. Tropez Twist”, canções que também conquistaram o público brasileiro.

Peppino di Capri foi um dos responsáveis por popularizar o rock e o twist na Itália durante as décadas de 1960 e 1970. Ao longo da carreira, venceu duas vezes o tradicional Festival de Sanremo, consolidando seu espaço entre os artistas mais influentes do país. 

Mesmo após o auge da carreira, o cantor manteve apresentações e permaneceu como uma referência da música italiana. Sua morte provocou homenagens de fãs e personalidades, que destacaram sua contribuição para a cultura e sua trajetória de sucesso internacional. (

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