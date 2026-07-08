As rodovias estaduais sob administração direta e concedidas em São Paulo devem registrar movimento intenso durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Considerando os trechos administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e os sistemas operados por concessionárias, a previsão é de mais de 32 milhões de veículos em circulação.

Nas rodovias administradas pelo DER-SP, são esperados 12,2 milhões de veículos entre quarta-feira (8) e domingo (12). Já nas rodovias concedidas, a estimativa é de mais de 20 milhões de veículos entre os dias 8 e 13 de julho.

Para evitar os períodos de maior movimento, o DER-SP orienta os motoristas a priorizarem os seguintes horários:

Quarta-feira (8): da 0h às 14h e das 22h à meia-noite;

Quinta-feira (9): da 0h às 7h e das 21h à meia-noite;

Sexta-feira (10): da 0h às 14h e das 22h à meia-noite;

Sábado (11): da 0h às 7h e das 21h à meia-noite;

Domingo (12): da 0h às 7h e das 21h à meia-noite.

Orientações aos motoristas