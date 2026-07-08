As rodovias estaduais sob administração direta e concedidas em São Paulo devem registrar movimento intenso durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Considerando os trechos administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e os sistemas operados por concessionárias, a previsão é de mais de 32 milhões de veículos em circulação.
Nas rodovias administradas pelo DER-SP, são esperados 12,2 milhões de veículos entre quarta-feira (8) e domingo (12). Já nas rodovias concedidas, a estimativa é de mais de 20 milhões de veículos entre os dias 8 e 13 de julho.
Para evitar os períodos de maior movimento, o DER-SP orienta os motoristas a priorizarem os seguintes horários:
- Quarta-feira (8): da 0h às 14h e das 22h à meia-noite;
- Quinta-feira (9): da 0h às 7h e das 21h à meia-noite;
- Sexta-feira (10): da 0h às 14h e das 22h à meia-noite;
- Sábado (11): da 0h às 7h e das 21h à meia-noite;
- Domingo (12): da 0h às 7h e das 21h à meia-noite.
Orientações aos motoristas
Antes de pegar a estrada, os condutores devem verificar as condições dos pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa e nível de combustível. Também é importante conferir a documentação do veículo, utilizar cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e não usar o celular ao volante.
Em caso de chuva, neblina ou baixa visibilidade, a orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar ultrapassagens em locais proibidos. Nas rodovias concedidas, os usuários devem acionar os canais de atendimento das concessionárias, informados na sinalização das vias, em caso de emergência ou necessidade de apoio.
Operação nas rodovias
O DER-SP realizará a Operação 9 de Julho 2026 entre os dias 8 e 12 de julho. As equipes operacionais serão distribuídas nas principais rodovias administradas pelo DER-SP, incluindo as seguintes rodovias: Arão Sahm e Pedro Astenori Marigliani (SP 008); Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046); Monteiro Lobato (SP 050); Amador Bueno da Veiga, Vereador Abel Fabrício Dias e Professor Marieta Vilela da Costa Braga (SP 062); Prefeito Aziz Lian (SP 107); Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123); Doutor Caio Gomes Figueiredo (SP 132); Paulo Virgílio (SP 171); e Engenheiro Geraldo Mantovani e Engenheiro Constantino Cintra (SP 360).
Em caso de emergência nas rodovias administradas pelo DER-SP, o atendimento é gratuito e funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 5510 com equipes preparadas para prestar auxílio mecânico e apoio operacional aos usuários das rodovias estaduais.
Veja a previsão de movimento nas rodovias do DER-SP entre 8 e 12 de julho:
- Arão Sahm e Pedro Astenori Marigliani (SP 008): 249.768
- Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046): 34.689
- Monteiro Lobato (SP 050): 64.969
- Amador Bueno da Veiga, Vereador Abel Fabrício Dias e Professor Marieta Vilela da Costa Braga (SP 062): 97.847
- Prefeito Aziz Lian (SP 107): 32.415
- Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123): 143.107
- Doutor Caio Gomes Figueiredo (SP 132): 12.806
- Paulo Virgílio (SP 171): 38.437
- Engenheiro Geraldo Mantovani e Engenheiro Constantino Cintra (SP 360): 132.072
Demais rodovias administradas pelo departamento: 11.468.691
Total: 12.274.801
Rodovias concedidas
Nas rodovias concedidas do estado, a previsão é de mais de 20 milhões de veículos entre os dias 8 e 13 de julho. Os sistemas com maior movimentação estimada são o corredor Anhanguera-Bandeirantes, com quase 3 milhões de veículos, o Sistema Sorocabana, com 1,73 milhão, a Raposo Castello, com 1,63 milhão, o Rodoanel Oeste, com 1,38 milhão, a Ecovias Leste Paulista, com 1,37 milhão, a Eixo SP, com 1,23 milhão, e o Novo Litoral, com 1,18 milhão.
Durante todo o período, o monitoramento será feito 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional, em conjunto com o Policiamento Rodoviário, com apoio de câmeras, painéis eletrônicos, telefones de emergência e demais recursos de acompanhamento em tempo real.
Nos corredores de acesso ao litoral, poderão ser adotadas operações especiais conforme o volume de tráfego. No Sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, poderão ser implantados esquemas de reversão de pistas, como as operações 7×3 e 2×8, de acordo com a demanda. Também estão previstas ações específicas na rodovia dos Tamoios, na SP-055 e na SP-098 para melhorar a fluidez em pontos estratégicos.
Para reduzir impactos no trânsito, obras programadas e a circulação de cargas especiais serão restringidas nos períodos de maior movimentação. Intervenções emergenciais poderão ser realizadas quando necessárias para garantir a segurança viária.