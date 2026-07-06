São Paulo comemora a Revolução Constitucionalista na próxima quinta-feira (9). O feriado prolongado vai fazer muita gente pegar estrada já na quarta-feira (8). A Motiva Autoban prevê movimento superior a 2 milhões de veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a ‘Operação 9 de Julho’, que será realizada entre zero hora de quarta e 24h de domingo (12).



Já segundo a Rota das Bandeiras, para o Corredor Dom Pedro de Rodovias são esperados 840 mil veículos nos cinco dias de operação que também será executada pela concessionária Rota das Bandeiras pelas vias que administra. As três rodovias são vias de ligação entre outros importantes trechos com destino ao litoral paulista, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Horários de pico

A orientação aos motoristas é para evitem os horários de fluxo mais intensos, como das 16h às 20h de quarta-feira (8) e das 9h às 13h de quinta-feira (9). O retorno para casa também pode ser mais tranquilo se os motoristas evitarem as rodovias das 15h às 22h do domingo (12).

Operação feriado

A Motiva Autoban e a Rota das Bandeiras vão reforçar o monitoramento das vias com apoio do Centro de Controle Operacional (CCO, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. Informações sobre as condições de tráfego e solicitação de serviços podem ser solicitadas por meio dos canais de atendimento das duas concessionárias.