A montagem do palco e do camarote open bar já chamam a atenção devido a grandiosidade da estrutura, mesmo ainda não estando 100% pronta. Todos os equipamentos que começam a tomar conta do Parque da Uva darão lugar aos camarotes, praça de alimentação, parque de diversões, iluminação especial, decoração temática e todos os ambientes da Festa Julina de Jundiaí.

A Festa Julina de Jundiaí 2026 começou a ganhar forma no Parque da Uva. A montagem da estrutura que receberá milhares de visitantes nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho já está em andamento e marca uma nova etapa na preparação de um dos eventos mais tradicionais do calendário de inverno do interior paulista.

Durante os dias de evento, o público vai encontrar espaços com gastronomia típica, atrações culturais, parque de diversões, espaço kids, espaço Pet’s e ambientes preparados para receber famílias e grupos de amigos. A expectativa da organização é atrair jundiaienses e visitantes de diversas cidades durante os dois finais de semana do evento.

Os ingressos para todos os setores já estão disponíveis e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do evento (CLICA AQUI).

Programação

Serão quatro noites de shows, com alguns dos artistas mais ouvidos do país e diferentes estilos que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo forró e piseiro. Nos dia 18 se apresentam Gustavo Mioto e Turma do Pagode; já no dia 19 é a vez de Natanzinho Lima; dia 25 sobem ao palco Ana Castela e Filho do Piseiro; e para encerrar a festa no dia 26 o grupo Menos é Mais.

Serviço